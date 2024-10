Le pressage à froid comprend cinq phases. Les fruits sont d'abord sélectionnés et lavés, puis moulus dans des concasseurs en acier inoxydable. La troisième phase est le pétrissage; la pulpe est pulsée lentement à une température contrôlée. La quatrième phase est l'extraction de l'huile non filtrée. Traditionnellement, le mélange est répandu sur des tapis de fibres et pressé. Dans les usines modernes, l'huile est extraite à l'aide de machines appelées décanteurs. La phase finale sépare l'huile (80 %) de l'eau végétale (20 %) dans des centrifugeuses spéciales.

Commençons maintenant à cuisiner avec une focaccia traditionnelle à base d'huile d'olive.

Préparation 50 minutes

Temps de repos de 4 heures

Ingrédients pour 6

Focaccia :

12 g de levure de bière fraîche

1 1/2 cuillère à thé de sucre

500 ml d'eau

600 g de semoule re-moulue

15 g de sel

10 g d'huile d'olive vierge extra

Complément :

200 g de tomates cerises

|15 g d'origan

sel

3 cuillères à table d'huile d'olive extra-vierge

4 feuilles de basilic frais

Procédé

Dissoudre la levure et le sucre dans un grand bol de 400 g d'eau. Ajouter la farine et le mélange de levure et pétrir jusqu'à ce qu'ils soient très tendres. Dissoudre le sel dans 100 g d'eau et l'ajouter à la pâte. Verser l'huile en filet, en continuant de pétrir, jusqu'à ce qu'elle soit lisse et ferme. Déposer dans une plaque bien huilée et laisser reposer pendant deux heures jusqu'à ce que le volume double. Presser délicatement la pâte avec les doigts huilés pour couvrir la surface du plateau. Saupoudrer les tomates coupées en quartiers, l'origan, le sel et l'huile et laisser lever pendant deux heures jusqu'à ce qu'elles soient doublées. Cuire au four préchauffé à 250 °C pendant 30 minutes. Retirer, arroser d'huile supplémentaire, garnir de feuilles de basilic et servir.

Pour plus de recettes : https://www.oliveoilfromeurope.eu/

Suivez-nous sur :

https://www.instagram.com/pureoliveoilfromeurope/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100095231743043&sk=about

https://www.youtube.com/channel/UC10WchavBYBfvj7RE-MjkGQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529717/Focaccia.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2321988/EU_OLIVE_OIL_TC_footer_INTERNATIONAL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2321915/Pure_Olive_Oil_from_Europe_Logo.jpg

SOURCE EU OLIVE OIL TC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]