OTTAWA, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Plus de 26 000 Canadiens ont servi pendant la guerre de Corée, luttant courageusement pour la paix. Longtemps considérée comme une « guerre oubliée », elle constitue un chapitre important de la fière histoire militaire du Canada.

Plus tard ce mois-ci, un groupe de vétérans canadiens de la guerre de Corée participera au Programme de retour en Corée à l'invitation du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants de la République de Corée. Pendant leur séjour en Corée, ils assisteront à des cérémonies et à des activités visant à reconnaître les personnes qui ont porté l'uniforme pendant la guerre de Corée et à souligner le 70e anniversaire de la signature de la Convention d'armistice en Corée (le 27 juillet).

Avant leur départ, les vétérans se rendront à Burnaby, en Colombie-Britannique, où ils participeront à une cérémonie commémorative et à des activités avec le consulat de Corée à Vancouver.

En Corée, les vétérans seront accompagnés d'une délégation du gouvernement du Canada dirigée par l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. La délégation comprendra également d'autres députés, un vétéran représentant l'Assemblée des Premières Nations et un historien du Musée canadien de la guerre.

Pendant son séjour en Corée, la délégation participera à des cérémonies commémoratives à Gapyeong et au Cimetière commémorant les morts des Nations Unies en Corée, ainsi qu'à la cérémonie de marque de la République de Corée pour le 70e anniversaire de la Convention d'armistice en Corée.

Citation

« C'est un véritable privilège pour moi de voyager avec ces braves Canadiens à leur retour en République de Corée. Il y a des dizaines d'années, ils ont servi notre pays avec abnégation et défendu la paix dans la péninsule coréenne. Nous demeurons déterminés à nous souvenir de tout ce qu'ils ont fait pour nous, notre pays et le peuple coréen. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Des milliers de Canadiens ont servi pendant la guerre de Corée. Ils ont traversé le Pacifique pour se battre pour la paix et la stabilité dans un pays que beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas. Je suis honoré de souligner le 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée avec certains de ces vétérans ce week-end en Colombie-Britannique, avant de les accompagner alors qu'ils retournent là où ils ont servi. »

Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref sur la guerre de Corée

Huit navires de guerre canadiens ont servi pendant la guerre de Corée. Ces destroyers ont aidé à bloquer la côte coréenne, ont mené des opérations de déminage, ont assuré une protection contre les débarquements amphibies ennemis, ont protégé la flotte des Nations Unies, ont attaqué des cibles terrestres et ont fourni de l'aide humanitaire aux collectivités de pêcheurs isolées.





Le 426 e Escadron de transport de l'Aviation royale canadienne a transporté des troupes et des fournitures entre l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. À la fin de ses fonctions en 1954, le 426 e Escadron avait effectué 600 voyages aller-retour à travers le Pacifique, transportant plus de 13 000 passagers et trois millions de kilogrammes de marchandises.





Escadron de transport de l'Aviation royale canadienne a transporté des troupes et des fournitures entre l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. À la fin de ses fonctions en 1954, le 426 Escadron avait effectué 600 voyages aller-retour à travers le Pacifique, transportant plus de 13 000 passagers et trois millions de kilogrammes de marchandises. Le Canada était le troisième contributeur en importance à la force multinationale en Corée. Bien que la Convention d'armistice en Corée ait été signée le 27 juillet 1953, 7 000 Canadiens de plus ont servi entre le cessez-le-feu et la fin de 1955, et certains militaires sont restés jusqu'en 1957. Les noms de 516 Canadiens morts à la guerre sont inscrits dans le Livre du Souvenir de la guerre de Corée sur la colline du Parlement à Ottawa .





était le troisième contributeur en importance à la force multinationale en Corée. Bien que la Convention d'armistice en Corée ait été signée le 27 juillet 1953, 7 000 Canadiens de plus ont servi entre le cessez-le-feu et la fin de certains militaires sont restés jusqu'en 1957. Les noms de 516 Canadiens morts à la guerre sont inscrits dans le Livre du Souvenir de la guerre de Corée sur la colline du Parlement à . L'anniversaire de la signature de la Convention d'armistice en Corée, le 27 juillet, est également connu au Canada comme la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, depuis l'adoption de la Loi sur la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée en 2013.





en 2013. En 2023, le Canada et la Corée célèbrent 60 ans de relations diplomatiques. La participation du Canada pendant la guerre de Corée ( 1950-1953) et la coopération politique et économique positive soutenue contribuent aux liens étroits entre les deux pays.





la coopération politique et économique positive soutenue contribuent aux liens étroits entre les deux pays. À ce jour, le Canada fournit des membres au quartier général du Commandement des Nations Unies ( UNC ) basé à Pyeongtaek, en Corée. En 2018, l'actuel chef d'état-major de la Défense du Canada, le général Wayne Eyre , a été le premier commandant adjoint non américain de l' UNC .

