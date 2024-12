Le Conseil formulera des recommandations à la ministre sur des questions importantes pour les vétéranes

OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale a annoncé la composition du tout premier Conseil des vétéranes du Canada. Celui‑ci sera composé de douze femmes de différents grades et ayant des expériences, des antécédents et des points de vue variés afin d'assurer une représentation diversifiée pour orienter les travaux d'Anciens Combattants Canada. Le Conseil, créé par et pour les vétéranes, fera des recommandations à la ministre sur toutes les questions importantes pour les vétéranes. Les membres du Conseil sont :

Gendarme (à la retraite) Jennifer Chorney (GRC)

(GRC) Adjudante‑chef (à la retraite) Celine Filion (FAC)

(FAC) Majore Dawn LeBlanc (FAC)

(FAC) Caporale (à la retraite) Sarah Lefurgey (GRC)

(GRC) Capitaine (à la retraite) Hélène Le Scelleur , CD (FAC)

, CD (FAC) Sergente (à la retraite) Jessica Miller (FAC)

(FAC) Colonelle (à la retraite) Telah Morrison , OMM, CD (FAC)

, OMM, CD (FAC) Dre Wenshuang ( Wen) Nie (FAC)

(FAC) Caporale Ellen Peters (GRC)

(GRC) Capitaine (à la retraite) Lindsay Shields , CD (FAC)

, CD (FAC) Gendarme (à la retraite) Vivienne Stewart (GRC)

(GRC) Lieutenante-colonelle (à la retraite) Eleanor Taylor (FAC)

Cette annonce fait suite aux recommandations des intervenants, ainsi qu'au rapport du Comité permanent des anciens combattants (ACVA), Plus jamais invisibles. Les expériences des vétéranes canadiennes. Anciens Combattants Canada s'engage à veiller à ce que tous les vétérans et toutes les vétéranes reçoivent le soutien, la reconnaissance et le respect qu'ils et elles méritent.

Citations

« Le tout premier Conseil des vétéranes jouera un rôle clé dans l'élaboration des programmes et du soutien destinés aux vétéranes. Ces douze vétéranes et membres actives des FAC et de la GRC exceptionnelles sont déjà des leaders dans leurs communautés. J'ai hâte d'apprendre de leurs expériences, de tenir compte de leur expertise et de travailler ensemble pour faire avancer notre objectif commun : améliorer la façon dont le gouvernement sert les vétéranes. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Les femmes en service et les vétéranes des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont été invitées à présenter leur candidature pour devenir membres du premier Conseil des vétéranes.

(GRC) ont été invitées à présenter leur candidature pour devenir membres du premier Conseil des vétéranes. Un comité d'évaluation composé de femmes en service et de vétéranes bénévoles a examiné et évalué les candidatures et recommandé des candidates.

Douze membres du Conseil ont été choisis pour le premier mandat. La durée des mandats sera d'un an avec possibilité de prolongation jusqu'à un maximum de trois ans.

Anciens Combattants Canada poursuit ses efforts pour faire progresser la réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent des anciens combattants, intitulé Plus jamais invisibles. Les expériences des vétéranes canadiennes . Il s'agit de l'étude la plus importante et la plus approfondie menée par le Comité au cours de cette session.

Il s'agit de l'étude la plus importante et la plus approfondie menée par le Comité au cours de cette session. Le tout premier Forum des vétéranes, le premier du genre au Canada , a eu lieu en mai 2019. Les rapports sur le Forum se trouvent dans la section Activités de participation, sur la page Vétéranes d'Anciens Combattants Canada.

, a eu lieu en mai 2019. Les rapports sur le Forum se trouvent dans la section Activités de participation, sur la page Vétéranes d'Anciens Combattants Canada. La création du Conseil a été annoncée pour la première fois lors du Forum des vétéranes 2024 à Montréal.

Selon le recensement de 2021, près d'un vétéran sur six est une femme (16,2 %).

Liens connexes

