MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) donne aujourd'hui le coup d'envoi à la Semaine de la PME dans un contexte qui est loin d'être festif. Les PME ayant été très éprouvées par l'une des plus graves crises de ces dernières décennies, il leur faudra encore beaucoup de temps avant de se relever, comme le prouvent les toutes dernières données de la FCEI publiées dans son Tableau de bord de la santé des PME :

72 % des PME canadiennes sont à présent ouvertes complètement (par rapport à 70 % le mois dernier)

48 % ont retrouvé tous leurs employés (par rapport à 42 % le mois dernier)

30 % enregistrent à nouveau des ventes normales (par rapport à 30 % le mois dernier).

Au Québec, après plusieurs semaines de stabilité, voilà que les résultats montrent désormais une légère différence :

74 % des PME sont à présent ouvertes complètement (par rapport à 78 % le mois dernier)

49 % ont retrouvé tous leurs employés (par rapport à 52 % le mois dernier)

35 % enregistrent à nouveau des ventes normales (par rapport à 40 % le mois dernier).

« La Semaine de la PME est normalement l'occasion de célébrer les entreprises locales qui font la richesse de nos quartiers, par exemple le salon de coiffure qui vous fait toujours une belle coupe de cheveux, ou l'épicier du coin qui parraine l'équipe de hockey de votre enfant, ou encore le petit restaurant d'en face qui vous a donné votre premier emploi. Cette année, les enjeux sont beaucoup plus importants que d'habitude parce que les fermetures et les restrictions ont précipité les petites entreprises au bord du gouffre. Beaucoup d'entre elles ont dû remercier des employés qu'elles considèrent comme leur famille, sans compter que leurs ventes ont drastiquement chuté. Elles n'ont jamais eu autant besoin de nous que maintenant », affirme François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

De nombreuses PME espèrent que la période de magasinage des Fêtes les aidera à terminer l'année à l'encre noire. Toutefois, plus de la moitié craignent que les dépenses de consommation ne décollent pas, même après la crise. La FCEI encourage donc les consommateurs à soutenir les petits commerçants locaux durant la Semaine de la PME et au cours des prochains mois en faisant de préférence leurs achats chez eux chaque fois que c'est possible.

Lancement du concours #JechoisisPME - Un gros MERCI!

Pour encourager les propriétaires d'entreprise et les consommateurs à se soutenir mutuellement, la FCEI lance le concours « Un gros MERCI! ». Quoi de plus intéressant avant la période des fêtes que de pouvoir gagner six boîtes-cadeaux de commerçants d'ici, comprenant 500 $ en argent pour acheter local. Pour participer, rien de plus simple : les consommateurs doivent seulement inscrire un message de remerciement destiné à leur entreprise locale préférée sur le site www.jechoisispme.ca. L'entreprise soumise par le gagnant remportera, elle aussi, une boîte-cadeau « Un gros MERCI! », ainsi que 2 500 $ en argent comptant. Le concours est parrainé, entre autres, par eBay Canada, la Banque Scotia et Mastercard.

Pour mettre en vedette les produits et les créations uniques qu'offrent les petites entreprises du pays, la FCEI a inclus, dans chaque boîte-cadeau, un produit local d'une PME de chaque province et de chaque territoire. Par exemple, des tablettes de chocolat « Ça va bien aller » de la chocolaterie Bonneau du Québec, des gouttes à la saveur de pâte à gâteau de chez Jenna Rae Cakes au Manitoba, et un vaporisateur pour oreiller offert par Walrus Home en Colombie-Britannique. Le concours se déroulera sur six semaines et il y aura un tirage chaque semaine.

« Avec ce concours, on veut dire « Un gros MERCI! » aux entrepreneurs résilients et à tous les citoyens qui encouragent l'achat local. Partout au pays, nous voyons ce mouvement de solidarité rallier davantage de personnes autour de leurs petits commerces préférés. À l'approche de la saison des Fêtes, nous aimerions que cet élan prenne encore plus d'ampleur ! » conclut M. Vincent.

Les résultats préliminaires présentés ici sont extraits du Sondage sur la relance économique suite à la COVID-19 - Septembre 2020, auquel 2 196 membres FCEI ont répondu entre le 8 et le 15 octobre 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 2,1 %, 19 fois sur 20.

La campagne #JechoisisPME encourage l'achat local, promeut des initiatives visant à soutenir les PME et leur fournit des affiches et divers outils pratiques. Elle est parrainée par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Si vous souhaitez devenir commanditaire média, veuillez contacter [email protected].

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

*SANS OBLIGATION D'ACHAT. Le concours se déroulera du 19 octobre 2020 à 7 h (HE) au 29 novembre 2020 à 23 h 59 (HE). Il s'adresse aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province. Il y a six prix hebdomadaires : 2 boîtes-cadeaux, l'une pour le gagnant (valeur approximative de 1 290 $ CA par prix) et l'autre pour l'entreprise canadienne indépendante qui a été mise en nomination (valeur approximative de 3 650 $ CA par prix). Le nombre de prix diminue à mesure que le concours avance puisqu'ils sont attribués chaque semaine. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues au cours d'une semaine. Test d'arithmétique imposé et accès à Internet obligatoire. Règlement : www.fcei.ca/reglement.



Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

