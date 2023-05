Subaru a vendu 4 318 unités en avril

Augmentation de 25 p. 100 par rapport à avril 2022

Meilleur mois à vie pour la Solterra

MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a admiré la floraison des jolis Sakura et enregistré des ventes de 4 318 unités en avril. Il s'agit d'un bond de 25 p. 100 par rapport à avril 2022, ou de 863 unités de plus. La Solterra a signé son meilleur mois à vie, tandis que les Ascent, BRZ, Crosstrek, Forester, Impreza et WRX ont toutes dépassé le mois d'avril 2022.

En tant que premier VUS entièrement électrique de la marque, la Solterra marque le début d'une nouvelle ère pour Subaru, avec la qualité, la fiabilité et les capacités tout terrain et par tous les temps auxquelles s'attendent les clients de Subaru. Avec 159 unités livrées en avril, c'est le troisième mois consécutif que la Solterra bat le record précédent.

« Le printemps offre de nouvelles perspectives pour le reste de l'année », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « À l'approche des mois d'été, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules bénéficiant d'incroyables atouts en matière de sécurité, de performances, de qualité et de fiabilité. »

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

