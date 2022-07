MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Compagnie Lion Électrique (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules moyens et lourds entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui que ses clients au Canada pouvaient désormais toucher jusqu'à 150 000 $ de financement dans le cadre du nouveau Programme d'incitatifs pour les véhicules moyens et lourds à zéro émission (« iVMLZE ») de Transports Canada. Dans le cadre de ce nouveau programme, le gouvernement fédéral fournira près de 550 millions de dollars en financement pour l'achat ou la location de véhicules moyens et lourds au cours des quatre prochaines années.

Tous les modèles de la gamme actuelle de véhicules électriques de Lion peuvent bénéficier d'un financement incitatif dans le cadre du programme iVMLZE. Ce financement s'établit à 100 000 $ pour les modèles Lion5, Lion6 et Lion8P (camions porteurs), le Lion8 Bucket (camion nacelle) et le Lion8 Refuse ASL (camion à ordures), tandis qu'il atteint 150 000 $ pour le Lion8T (camion-tracteur). Ces sommes s'appliquent à toutes les configurations de batteries offertes et peuvent être cumulées avec d'autres incitatifs provinciaux, municipaux, de services publics ou autres - par exemple, le programme Écocamionnage du Québec. Ainsi, en cumulant les incitatifs fédéraux et provinciaux offerts au Québec, un camion lourd Lion6 serait admissible à des subventions pouvant atteindre 243 750 $.

« En tant que fabricant canadien de premier plan de véhicules électriques moyens et lourds, nous sommes emballés de voir le gouvernement canadien soutenir le déploiement de camions lourds et d'autobus de transport de personnes à zéro émission avec le lancement du programme iVMLZE : c'est ce qu'on appelle une annonce encourageante », a déclaré Marc Bédard, président-fondateur de Lion Électrique. « Par l'entremise de son équipe LionSubventions, la Société prête depuis des années son soutien à ses clients afin de s'assurer qu'ils profitent de tout le financement incitatif disponible; nous sommes donc immédiatement en mesure d'aller chercher des subventions dans le cadre de ce nouveau programme pour en faire bénéficier les acheteurs. Voilà qui nous permettra de continuer à mettre en service des véhicules à zéro émission, ce que nous faisons déjà depuis des années. Mentionnons au passage les avantages indéniables du programme sur le plan de l'environnement et de la santé publique ici même au pays, dans un contexte où le Canada effectue la transition vers un secteur des transports plus écologique. »

Le financement du programme iVMLZE s'applique directement aux points de vente, au profit des organisations et des entreprises canadiennes. Par l'intermédiaire de son équipe d'experts en financement LionSubventions, la Société est en mesure d'effectuer une demande de financement iVMLZE au nom de ses clients. De plus, l'équipe LionSubventions reste continuellement à l'affût des milliards de dollars en financement offerts en Amérique du Nord et peut aider les clients de Lion à faire une demande auprès d'un large éventail de programmes provinciaux, municipaux, de services publics ou autres. Enfin, les clients de Lion peuvent se tourner vers LionCapital Solutions pour obtenir le financement restant en vue de l'achat ou de la location de leurs véhicules.

De plus amples renseignements sur le programme iVMLZE se trouvent sur le site Web de Transports Canada.

À PROPOS DE LION ÉLECTRIQUE

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité des utilisateurs et de leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout, de notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines applicables, notamment la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dans le présent communiqué, les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, notamment les déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion concernant l'offre et la vente d'actions ordinaires aux termes du programme de placement au cours du marché, constituent des déclarations prospectives et devraient être évaluées comme telles.

Les déclarations prospectives se reconnaissent par l'utilisation de termes comme « croire », « pouvoir », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d'autres expressions similaires, notamment l'emploi du futur ou du conditionnel, et d'autres termes semblables qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant l'offre et la vente d'actions ordinaires dans le cadre du programme de placement au cours du marché, y compris le moment et le montant de ces opérations, ainsi que l'emploi du produit éventuel tiré du programme de placement au cours du marché.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui pourraient se produire ou non à l'avenir. Ces risques et incertitudes sont décrits plus amplement dans le supplément de prospectus canadien, dans le supplément de prospectus américain et à la rubrique 23.0, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021. Bon nombre de ces risques dépassent la capacité de contrôle et de prévision de la direction de Lion. Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont expressément formulées, dans leur ensemble, sous réserve de la présente mise en garde et des facteurs de risque énoncés dans le supplément de prospectus canadien, dans le supplément de prospectus américain, dans le rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2021 et dans d'autres documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes compétentes et de la SEC.

Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux déclarations prospectives formulées aux présentes. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lion n'assume aucune obligation, et se dégage expressément de tout devoir, de mettre à jour, de réviser ou d'examiner toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : MÉDIAS : Patrick Gervais, Vice-président, Marketing et Communications, [email protected], 514 992-1060 ; INVESTISSEURS : Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171