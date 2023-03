Les Typhoons (U13A) de Cornwall remettront leur grand prix de 100 000 $ à l'organisme de bienfaisance local Beyond 21, qui favorise l'autonomie des adultes présentant des déficiences sur le plan du développement.

OSHAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - L'équipe de hockey les Typhoons (U13A) de Cornwall, en Ontario, remporte la Coupe des bonnes actions Chevrolet 2023. Cette équipe entièrement féminine et ses supporteurs ont réalisé 343 bonnes actions, comme organiser une journée de jeux à l'intention des écoliers, aider les voisins les jours où il neigeait ainsi que donner des jouets et des vêtements. L'équipe va remettre à l'organisme de bienfaisance local Beyond 21 le grand prix de 100 000 $ offert par Chevrolet Canada; Beyond 21 favorise l'autonomie des adultes présentant des déficiences sur le plan du développement, afin qu'ils acquièrent les compétences et nouent les liens nécessaires pour réaliser leurs rêves. Ce don soutiendra des programmes qui enrichissent les relations sociales, favorise la santé physique et les possibilités d'apprentissage pratique.



« Chevrolet félicite l'équipe des Typhoons (U13A) de Cornwall qui a eu un impact positif dans sa communauté, grâce à toutes ses bonnes actions, a déclaré James Hodge, directeur de marque, Chevrolet Canada. Cette saison-ci, nous avons été témoins de près d'un millier de bonnes actions dans l'ensemble du pays. Chevrolet va continuer à soutenir le hockey mineur et le milieu du hockey avec des programmes comme la Coupe des bonnes actions Chevrolet. »

Les Typhoons de Cornwall U13A, gagnantes de la Coupe des Bonnes Actions Chevrolet 2023. (Groupe CNW/Chevrolet Canada)

« Nous sommes incroyablement fiers de l'équipe des Typhoons (U13A) de Cornwall, qui remporte cette année la Coupe des bonnes actions Chevrolet! Le dévouement et la persévérance de l'équipe, qui a réuni les membres de la collectivité de Cornwall grâce à ses bonnes actions, n'ont pas eu leur pareil cette saison-ci, explique Courtney Lauzon, directrice adjointe et entraîneuse. L'équipe croit fermement à la nécessité de donner à tous les membres de notre communauté des possibilités égales afin qu'ils s'engagent de manière significative. Nous espérons que notre prix de 100 000 $ reconnaîtra les retombées de Beyond 21 pour la communauté. »

« Ce don de 100 000 $ fera beaucoup pour aider les familles locales à obtenir le répit qu'elles méritent et pour offrir à leurs enfants devenus adultes un milieu sécuritaire et inclusif, où ils pourront socialiser et croître. Nous ne pourrions être plus reconnaissants, a ajouté Donna MacGillivray, directrice administrative de Beyond 21.

L'équipe des Cornwall Typhoons U13A a reçu la reconnaissance de Ron MacLean le 18 mars dernier, afin de célébrer leur victoire; Chevrolet Canada organisera une fête pour célébrer la victoire de l'équipe ce printemps-ci. Le nom des Cornwall Typhoons (U13A) sera gravé sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet, en guise de commémoration de leur contribution à la collectivité. Le nom des Cornwall Typhoons sera ainsi ajouté à celui des Blazers (hockey féminin U13), de Lloydminster; des Admirals, de Victoria (2020-2021); des Northeast Eagles, de Torbay (2019-2020); des Huskies, de Le Pas (2017-2018); et des Glace Bay Miners, de Glace Bay (2016-2017).

Pour des renseignements complémentaires sur la Coupe des bonnes actions Chevrolet, visitez le site Web Coupe des bonnes actions Chevrolet.

