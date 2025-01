Avec plus de prix que jamais, ce concours lance aux équipes de hockey mineur le défi d'avoir un impact positif sur leur collectivité pour gagner l'un des trois prix qui seront remis à un organisme de bienfaisance canadien.

OSHAWA, ON, le 17 janv. 2025 /CNW/ - De retour pour une neuvième année, la Coupe des bonnes actions Chevrolet invite les équipes de hockey mineur du Canada de faire une différence dans leur collectivité en réalisant de bonnes actions. Cette année, Chevrolet place la barre plus haut en offrant des récompenses plus importantes : au lieu d'un seul gagnant, trois premiers prix* seront attribués. Le grand prix demeure le même, soit une somme de 100 000 $, qui sera remis à l'organisme de bienfaisance canadien choisi par l'équipe gagnante. L'enjeu est encore plus important cette année, puisque les équipes qui se classeront en deuxième et en troisième places mériteront respectivement un prix de 20 000 $ et de 10 000 $.

Photo de l’équipe Sting U13-Black de Huntsville, les vainqueurs de la Coupe des Bonnes Actions en 2024. (Groupe CNW/Chevrolet Canada)

Les équipes canadiennes de hockey mineur U10 à U15 admissibles, ainsi que tout résident canadien âgé de 13 ans ou plus soutenant une équipe, peuvent soumettre leurs bonnes actions entre le 17 janvier et le 6 mars 2025. Au fur et à mesure que les bonnes actions seront soumises, un tableau de classement en direct mettra en évidence les équipes les mieux classées, tandis qu'un outil de suivi des progrès permettra de connaître le nombre total de bonnes actions réalisées à l'échelle nationale. L'équipe qui aura accompli le plus de bonnes actions d'ici le 6 mars sera couronnée championne de la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Cette année, les 50 premières équipes à s'inscrire à la Coupe des bonnes actions Chevrolet et à soumettre une bonne action recevront 250 $ pour organiser une soirée pizza afin de lancer leur campagne.

« Au cours des huit dernières années, nous avons constaté que les joueurs de hockey mineur désiraient vraiment apporter un soutien à leur collectivité, et c'est pourquoi nous sommes fiers d'élargir les critères d'admissibilité de nos prix afin de célébrer et d'encourager ces équipes incroyables », a déclaré James Hodge, directeur de la marque, Chevrolet Canada. « Chaque année, nous sommes renversés par l'incidence des bonnes actions et du soutien communautaire dont nous sommes témoins dans le cadre de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, et nous avons hâte de voir les soumissions de cette année. Nous surveillerons le classement et encouragerons toutes les équipes participantes. »

Les champions de l'an dernier, l'équipe Sting U13-Black de Huntsville, ont accompli un nombre impressionnant de 1 358 bonnes actions et ont fait don de leur grand prix de 100 000 $ à l'organisme Food4Kids Muskoka. Cet organisme de bienfaisance remet toutes les fins de semaine des sacs d'aliments sains aux enfants âgés de 4 à 13 ans qui ont un accès limité ou inexistant à de la nourriture. Ce don a porté le montant total des dons de la Coupe des bonnes actions à 950 000 $, ce qui a permis de soutenir des collectivités dans tout le Canada et des milliers de bonnes actions. Avec les dons de cette année, la Coupe des bonnes actions aura versé plus d'un million de dollars à des organismes de bienfaisance dans tout le pays.

Pour de plus amples renseignements sur la saison 2025 du programme Coupe des bonnes actions Chevrolet, y compris sur la manière de s'inscrire et de participer en présentant une vidéo, ainsi que pour consulter le règlement officiel du concours, visitez le site Web suivant : www.CoupedesbonnesactionsChevrolet.ca.

*Aucun achat nécessaire. Cliquez ici pour consulter la version intégrale du règlement du concours.

À PROPOS DE CHEVROLET AU CANADA

Fondée en 1911 à Detroit, Chevrolet est maintenant l'une des plus importantes marques automobiles au monde. Parmi les modèles Chevrolet, on compte des véhicules électriques et écoénergétiques qui se caractérisent par une performance attrayante, une conception qui fait battre les cœurs, des fonctions de sécurité actives et passives et une technologie conviviale, le tout à un excellent rapport qualité-prix. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modèles Chevrolet, rendez-vous à l'adresse https://www.chevrolet.ca/fr.

SOURCE Chevrolet Canada

Personne-ressource : Erin Strulovitch, Directrice principale des communications, Chevrolet Canada, 289-675-5247, [email protected]