Les trottinettes électriques LIME s'ajoutent au cocktail de mobilité à Montréal

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal tient à rappeler les règles en place alors qu'une nouvelle forme de mobilité, les trottinettes électriques en libre-service, sera déployée sous peu. La Ville a émis un permis à la compagnie LIME lui permettant d'exploiter un réseau d'au plus 430 trottinettes électriques.

Il y a présentement 239 sites autorisés par la Ville de Montréal pour immobiliser les trottinettes. Ils sont situés dans les arrondissements de Ville-Marie, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Côtes-Des-Neige-Notre-Dame-De-Grâce. Ce sont des aires de dégagement à certaines intersections identifiés par un pictogramme.

Soulignons que les véhicules doivent obligatoirement être immobilisés en position debout sur les 239 sites prévus. Un maximum de 4 véhicules peuvent être laissés dans chaque zone de stationnement.

Le marquage des espaces de stationnement est actuellement réalisé par l'opérateur. Les véhicules pourront être déployés sur le territoire seulement lorsque le marquage sera terminé.

« On a établi des règles strictes pour le stationnement des trottinettes. On ne veut en aucun cas que ce nouveau service nuise aux déplacements à pied ou encore obstrue les aires publiques ou privées. Il y aura des frais pour tout non-respect des règles établies. Montréal devient la première ville au Québec à miser sur un réseau de trottinettes en libre-service. Le déploiement de ce nouveau service se fera de façon ordonnée et au bénéfice de la population montréalaise. Les trottinettes électriques sont une solution de mobilité innovante qui facilitent les déplacements dans le dernier kilomètre », a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Il est important de rappeler que la circulation des trottinettes électriques est autorisée seulement sur le réseau cyclable et sur la rue. Il est strictement interdit de circuler sur les trottoirs. De plus, le port du casque est obligatoire. Il s'agit de conditions fixées par le projet pilote du ministère des Transports du Québec.

Notons que la Ville a créé une page web et une carte interactive permettant de voir les endroits où sont déployées les trottinettes, ainsi que les lieux d'immobilisation. Les citoyens et citoyennes sont aussi invités à communiquer avec les opérateurs de véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage pour signaler un véhicule mal stationné.

LIME (trottinettes électriques):

1-866-895-1220

support@li.me

JUMP (vélos électriques):

1-866-270-4203

support-ca@jump.com

Lien de la ville :

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,143304363&_dad=portal&_schema=PORTAL

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse de comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Karla Duval, Service des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333