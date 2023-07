TORONTO, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Plus de la moitié des propriétaires de PME (53 %) affirment que la grève au port de Vancouver impactera négativement leurs activités, selon les résultats préliminaires d'un sondage mené par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). Alors qu'aucune solution ne semble se pointer à l'horizon, les trois quarts des entreprises (75 %) demandent au gouvernement fédéral de prioriser une fin rapide du conflit.

« Les chaînes d'approvisionnement commencent à peine à se remettre des perturbations causées par la pandémie. La grève qui touche actuellement les ports de la Colombie-Britannique pourrait rappeler de mauvais souvenirs et causer des retards et des pertes financières importantes. Des membres de tout le pays s'inquiètent de perdre des ventes, de voir leur production ou leurs commandes retardées ou d'être dans l'incapacité d'exporter leurs produits. Le gouvernement fédéral doit intervenir pour faire en sorte que les opérations portuaires reprennent le plus rapidement possible », déclare Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI.

Seulement 16 % des propriétaires de PME ont déclaré que la grève n'aurait pas d'impact sur eux, et 31 % ne sont pas sûrs de son impact potentiel.

La FCEI a recueilli des centaines de commentaires de propriétaires de PME illustrant les problèmes que leur cause la grève. En voici quelques-uns :

Un producteur de boissons spécialisées en Colombie-Britannique attend une cargaison critique de 48 000 bouteilles en verre présentement bloquée au port, alors qu'une autre cargaison est en route.

Un détaillant de l' Ontario attend une cargaison de chaussures et de vêtements pour la rentrée scolaire et craint que la courte fenêtre pour vendre les stocks ne se referme si les produits ne lui sont pas livrés à temps.

Une entreprise de construction de l' Alberta subit des retards dans les livraisons d'acier qui lui permettraient de terminer des projets dans les délais prévus.

Un fabricant de l' Ontario a assumé d'importants frais d'entreposage en raison des retards accumulés dans les ports et les gares de triage lors de la dernière interruption de service et craint que son entreprise ne puisse pas survivre à une nouvelle interruption.

Une boutique de crème glacée du Québec pourrait manquer de contenants et d'ustensiles puisqu'elle les reçoit à partir du port de Vancouver directement d'Asie.

À moins que le syndicat et l'employeur signent immédiatement une entente par le biais de la négociation, la FCEI demande au gouvernement fédéral de déposer une loi spéciale de retour au travail afin de mettre fin à la grève. Les PME sont injustement touchées par cette grève, et c'est pourquoi elle doit prendre fin rapidement.

« Le gouvernement fédéral ne peut pas rester les bras croisés. Il doit intervenir rapidement. Les PME ne peuvent pas faire les frais de cette grève et subir de nouveau de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement », ajoute Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Méthodologie

Résultats préliminaires du sondage Votre Voix - Juillet 2023. Le sondage en ligne est actif depuis le 6 juillet 2023 et sera clôturé le 15 juillet 2023. Il compte actuellement 1 414 répondants. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 2,6 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

