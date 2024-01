Les travaux de sécurisation de l'intersection des rues Prince et de la Commune presque terminés

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce que le projet de sécurisation de l'intersection des rues Prince et de la Commune, dans l'arrondissement de Ville-Marie, tire à sa fin. Ces travaux de réaménagement s'ajoutent à d'autres interventions réalisées sur le même axe, aux intersections McGill et Mill.

Amorcés l'an dernier, ces travaux avaient pour objectif d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, en cohérence avec Vision Zéro, notamment grâce à l'aménagement d'un lien cyclable sécuritaire sur la rue de la Commune.

« Notre priorité est et demeurera toujours la sécurité de tous les usagers, plus particulièrement des plus vulnérables, les cyclistes et les piétons. C'est pour cette raison que nous multiplions les interventions afin que les Montréalaises et les Montréalais se sentent en sécurité dans leurs déplacements quotidiens, et ce projet en est un bel exemple. Cet axe cyclable est une priorité de notre administration puisqu'il est utilisé par des milliers de cyclistes », a déclaré Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité active au comité exécutif.

Ce projet a également été l'occasion de réaliser des travaux de réhabilitation de la chaussée sur la rue Prince, des trottoirs, de l'éclairage, des feux de circulation et de remplacement d'entrées de service en plomb. L'électrification de l'importante station dépôt BIXI de la rue de la Commune a aussi été réalisée dans le cadre de ce projet. La station sera maintenant en mesure de recharger les vélos BIXI à assistance électrique, appréciés par la population montréalaise et les personnes qui visitent la ville.

Le projet doit être entièrement complété le mois prochain, alors que le marquage de la chaussée sera réalisé au printemps.

Rappelons que l'objectif de Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro décès et blessé grave sur son réseau d'ici 2040.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

