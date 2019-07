Les travaux de rénovation de l'aréna Tom Donovan seront bénéfiques pour les résidants de Renous, car ils rendront l'infrastructure de loisirs plus sûre, plus performante et plus moderne

RENOUS, NB, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Les investissements, qui sont effectués dans l'infrastructure de loisirs afin que la population dispose d'installations dans lesquelles elle peut se retrouver et participer à des activités sportives et récréatives, contribuent à l'édification de collectivités saines et dynamiques. Le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick sont conscients que les investissements stratégiques qu'ils effectuent dans l'infrastructure de loisirs jouent un rôle déterminant, car ils concourent à la viabilité de collectivités dynamiques et créent en même temps de bons emplois, qui stimulent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Patrick Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones et député provincial de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional, ont annoncé le financement des travaux de rénovation de l'aréna Tom Donovan.

Le projet comprend une nouvelle installation de fabrication de glace, la réparation de l'unité de réfrigération de l'aréna, la modernisation des vestiaires et des douches, le rafraîchissement de la peinture sur les murs et les gradins, ainsi qu'un nouveau tableau d'affichage et une nouvelle horloge.

Lorsqu'ils seront terminés, les travaux de rénovation amélioreront l'accès des jeunes et des familles de la collectivité à l'aréna, ce qui les encouragera à adopter un mode de vie sain et actif.

Le gouvernement du Canada investit 246 000 $ dollars pour la réalisation de ce projet par l'entremise du volet Collectivité, culture et loisirs du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Kraft Hockeyville verse 250 000 $, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, 94 000 $, et le Renous Recreation Council, 25 000 $.

Citations

« Les installations de loisirs améliorent la qualité de vie des gens, tout en contribuant à la croissance économique et à la création de bons emplois pour la classe moyenne. Les rénovations qui sont apportées à l'aréna Tom Donovan aideront les résidants de la région de Renous à maintenir un mode de vie sain, rapprocheront les gens et contribueront au développement de la région. »

L'honorable Patrick Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans l'infrastructure de loisirs, nous aidons les membres de collectivités comme Renous à passer du temps ensemble tout en restant actifs et en s'amusant. Le gouvernement provincial est fier de participer en tant que partenaire à ce projet d'infrastructure de loisirs. »

L'honorable Jake Stewart, ministre des Affaires autochtones et député provincial de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, au nom de l'honorable Andrea Anderson-Mason, ministre de la Justice, procureure générale et ministre responsable de la Société de développement régional

« Nous sommes convaincus que les contributions et l'appui des gouvernements provincial et fédéral seront reconnus par la région de Renous et ses environs pendant longtemps. Le rassemblement pour donner un nouveau souffle à notre aréna a surpassé nos attentes et nous sommes touchés par tous ces appuis. »

Nancy Hallihan-Sturgeon, coprésidente du comité organisateur local

Quelques faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que des collectivités rurales et nordiques du . Du financement prévu, 25,3 milliards de dollars servent à soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique des collectivités rurales du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique des collectivités rurales mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision de l'avenir en indiquant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant d'orientation de base pour les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne de la connectivité. Ils comprennent un financement supplémentaire pour le programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Les investissements fédéraux dans les infrastructures renforcent les collectivités du Nouveau-Brunswick : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/pe-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Bruce Macfarlane, Directeur des communications, Société de développement régional, 506-444-4583, Bruce.macfarlane@gnb.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca