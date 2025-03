LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU QUAI PRINCIPAL AUX INSTALLATIONS D'ARCELORMITTAL À PORT-CARTIER SONT TERMINÉS AVEC UNE AVANCE SUR L'ÉCHÉANCIER

PORT-CARTIER, QC, le 19 mars 2025 /CNW/ - ArcelorMittal Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer l'achèvement des travaux de réhabilitation du quai principal de ses installations à Port-Cartier. Ces travaux devaient à l'origine se terminer le 15 avril. Le quai no. 1 a donc été livré le 14 mars, soit quatre semaines plus tôt.

Mapi Mobwano, Dominique Denicourt, Neil Blom, Hugo Villeneuve, Michael LaBrie, Mathieu St-Louis, Sébastien Moreau et Stéphane Morin (ArcelorMittal) en compagnie de Serge Bouchard (Hamel Construction) et Maxime Lévesque (Artelia). Crédit photo : Julien Choquette (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Cette livraison anticipée du quai no.1 permettra à ArcelorMittal d'amarrer simultanément deux navires optimisant ainsi les expéditions de concentré et de boulettes de fer. Ce projet majeur de réhabilitation des quais permettra de poursuivre les opérations d'expédition avec de nouvelles infrastructures performantes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par an.

Les travaux sur les autres quais, soit les quais 2, 3 Nord, 3 Est et Sud, se poursuivent conformément au calendrier. Le contrat de construction de tous les quais a été signé avec l'entrepreneur général, Hamel Construction de Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans la région Chaudière-Appalaches.

Le projet global a atteint plus de 50 % d'avancement avec une date d'achèvement prévue pour le premier trimestre 2026. Un des principaux défis consiste à minimiser l'impact sur les opérations portuaires tout en poursuivant les travaux sans interruption. Depuis le début des travaux, aucune opération portuaire n'a ainsi été interrompue. Toutes les expéditions sont réalisées à partir du quai no.4.

« L'achèvement anticipé du quai no. 1 est un témoignage de notre engagement à améliorer nos infrastructures tout en minimisant l'impact sur nos opérations. Ce projet stratégique nous permet d'optimiser nos capacités d'expédition et de renforcer notre position sur le marché. Nous sommes fiers des progrès réalisés et continuerons à travailler avec détermination pour atteindre nos objectifs », a déclaré Mapi Mobwano, président du comité de gestion d'ArcelorMittal Infrastructure Canada.

Le Port d'ArcelorMittal maintient ainsi sa position stratégique comme l'un des plus grands ports privés en importance au Canada. La réhabilitation complète des quais 1, 2 et 3 Nord nécessitera plus de 4 600 tonnes de palplanches en acier produites par l'usine Belval d'ArcelorMittal au Luxembourg ainsi que plus de 20 000 m³ de béton. Les travaux ont débuté en avril 2024 avec une moyenne quotidienne d'environ cinquante travailleurs présents sur site.

Rappelons que le port de mer d'ArcelorMittal Infrastructure Canada avait été construit entre 1958 et 1961.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

