Les travaux de construction de la nouvelle installation du CPE des Jardins jolis officiellement lancés!

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ont annoncé un investissement de 2,8 M$ pour procéder à l'agrandissement de l'installation La Relève des mousses du CPE des Jardins jolis et ainsi créer plus de places subventionnées pour les familles.

En effet, grâce à cet agrandissement, 52 nouvelles places au tarif quotidien de 9,65 $ seront créées. Ainsi, l'installation La Relève des mousses accueillera prochainement sous son toit un total de 96 enfants, dont 20 âgés de moins de 18 mois. Rappelons qu'avec cet agrandissement, le CPE des Jardins jolis comptera cinq installations qui totalisent 244 places subventionnées.

À l'occasion de la pelletée de terre officielle, les ministres étaient accompagnées de Mme Mary-Eve Gauvin, directrice générale du CPE des Jardins jolis, ainsi que des autres partenaires contribuant à la réalisation de ce projet.

Citations :

« Investir dans l'agrandissement de La Relève des mousses, c'est investir directement dans le bien-être des familles et l'avenir des tout-petits. Ces nouvelles places subventionnées et ce nouvel espace offriront un soutien précieux aux parents au quotidien, tout en favorisant le développement des enfants dans un milieu éducatif, sécuritaire et stimulant. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette pelletée de terre marque une étape importante pour la communauté louperivoise. L'agrandissement de La Relève des mousses offrira à davantage de familles d'ici un accès à un milieu éducatif sécuritaire et stimulant, tout en contribuant concrètement au dynamisme de la région. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette pelletée de terre concrétise un projet porteur pour notre CPE et pour les familles de Rivière-du-Loup et des alentours. L'aboutissement de ce projet nous tient profondément à cœur. Il témoigne de l'engagement de nos équipes et de nos partenaires à offrir aux enfants un milieu éducatif de qualité. Il représente également des retombées importantes avec la création de dix postes à temps complet. »

Mary-Eve Gauvin, directrice générale du CPE des Jardins jolis

« L'agrandissement de l'installation La Relève des mousses du CPE des Jardins jolis permettra aux familles de notre région et à nos équipiers de bénéficier de places dans un milieu éducatif de qualité et abordable à proximité du Campus Premier Tech. Ce projet contribuera concrètement à améliorer la qualité de vie et la rétention des jeunes familles dans notre communauté, tout en augmentant son attractivité. »

Yvan Pelletier, vice-président principal développement organisationnel chez Premier Tech

Fait saillant :

Depuis la mise en place du Grand chantier pour les familles, en octobre 2021, plus de 32 000 nouvelles places subventionnées ont été créées à l'échelle du Québec, ce qui inclut les places en milieu familial. Près de 12 500 autres places sont en cours de réalisation en installation et viendront s'ajouter à celles déjà offertes.

Développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance

