Les travaux de construction d'une voie réservée progressent bien sur l'autoroute 15

LAVAL, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires que les travaux préparatoires à la construction d'une nouvelle voie réservée à gauche, sur l'autoroute 15 (des Laurentides) à Mirabel, progressent. Depuis juin 2023, diverses interventions ont été réalisées dans le secteur de Mirabel et de Blainville, dont la réparation du pont d'étagement de l'autoroute 15 au-dessus des rues Victor et Charles et l'aménagement de chemins de déviation qui serviront à maintenir la circulation pendant les travaux d'aménagement de la voie réservée en 2024 et 2025.

Des travaux ont aussi eu lieu sur trois ponceaux à Mirabel et Blainville, l'un à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre et les deux autres au sud du chemin Notre-Dame. Les travaux sur ces deux derniers ponceaux se poursuivront durant une partie de l'hiver, puis le chantier sera interrompu jusqu'au printemps 2024.

Afin de tout mettre en place en vue de la pause hivernale et en prévision des travaux d'éclairage prévus en 2024, plusieurs entraves sont prévues dans l'axe de l'autoroute 15, entre l'autoroute 50 (Guy-Lafleur) et le boulevard de la Seigneurie, à Blainville dans les prochaines semaines. Celles-ci toucheront les deux directions de l'autoroute, ainsi que certaines routes la traversant via des ponts d'étagement.

Rappelons que la nouvelle voie à construire sera réservée au transport collectif, au covoiturage et aux services d'urgence. À terme, elle s'étendra en direction nord entre les autoroutes 640 et 50, et permettra d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'ainsi alléger la circulation en période de fort achalandage entre Boisbriand et Mirabel. Ces travaux s'échelonneront sur une période de trois ans.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Liens connexes

Page Web du projet : Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 15, en direction nord

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724