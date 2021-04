Les travailleuses et travailleurs essentiels s'expriment sur la nécessité d'un accès à la vaccination et à des congés de maladie payés

« Ces travailleuses et travailleurs de première ligne demandent un accès prioritaire à la vaccination pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison, comme les travailleuses et travailleurs des épiceries, des entrepôts, des transports en commun, des compagnies aériennes et des télécommunications, alors que le nombre de cas de COVID-19 monte en flèche avec le danger de variants plus contagieux », a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor.

La campagne d'Unifor « Priorité aux travailleuses et travailleurs » a été lancée avec la diffusion de la première vidéo mettant en vedette Paula Hurley, une travailleuse de première ligne sur un traversier et membre de la section locale 4285 d'Unifor en Nouvelle-Écosse.

« Nous aimerions qu'il y ait une certaine cohérence dans le déploiement du vaccin à travers le pays et que la priorité soit donnée aux personnes essentielles de première ligne qui ne peuvent pas travailler à domicile », a déclaré Mme Hurley.

Unifor demande aux gouvernements provinciaux d'accélérer la vaccination de tous les travailleurs de première ligne qui doivent se rendre en personne à leur travail, afin de réduire le risque pour les travailleuses et travailleurs, leurs familles et leurs communautés. En plus de l'accès prioritaire aux vaccins, des congés payés sont également nécessaires si les travailleuses et travailleurs doivent recevoir leurs vaccins pendant les heures de travail, comme la Saskatchewan a déjà légiféré.

Le syndicat réitère sa demande pour que le prochain budget fédéral porte à sept le nombre de jours de congé personnel payés, et à 14 le nombre de jours de congé personnel payés en cas d'urgence de santé publique. Les provinces doivent également légiférer sur les jours de congé de maladie payés, à la fois comme un enjeu de politique de santé avisée et comme un droit de la personne.

« Pour les travailleuses et travailleurs à faible revenu, prendre un congé lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou attendre quelques jours les résultats d'un test de COVID-19 représente un choix entre leur santé et le fait de mettre de la nourriture sur la table, a déclaré M. Dias. Les politiciens qui refusent sans cesse aux travailleuses et travailleurs le droit à un congé de maladie ont tous la possibilité d'en prendre un eux-mêmes, mais ils pensent qu'il est justifiable et moral de dicter aux moins fortunés de se traîner au travail, qu'ils soient en bonne santé ou non. »

Pour signer la pétition « Priorité aux travailleuses et travailleurs », visitez le site unifor.org/prioritétravailleurs.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

