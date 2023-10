MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Les membres d'UNIFOR travaillant pour la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent sont prêts à faire la grève à compter de minuit le samedi 21 octobre 2023, ce qui aurait pour effet d'interrompre le transit dans la Voie maritime. Cette décision radicale fait suite à la remise d'un préavis de grève de 72 heures à l'employeur, soulignant l'ampleur du mécontentement et la nécessité d'une résolution rapide des différends en cours.

Les travailleuses et travailleurs de la voie maritime du Saint-Laurent émettent un préavis de grève (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

"Les employeurs ont vu que les travailleuses et travailleurs feront absolument usage de leur droit de grève lorsqu'ils le jugeront nécessaire, et les travailleuses et travailleurs de toutes les unités de la Voie maritime en ont assez", a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. "Il est temps de s'asseoir à la table avec une offre salariale sérieuse ou l'employeur peut observer ce qui se passe lorsque les travailleuses et les travailleurs s'unissent et exigent leur juste part"

Les membres d'Unifor des sections locales 4211, 4212 et 4323 en Ontario et des sections locales 4319 et 4320 au Québec ont tous donné de solides mandats de grève. Les membres du groupe des superviseurs et ingénieurs des sections locales 4211 et 4319 ont rejeté l'entente de principe le 1er août 2023 et ont aligné leurs plans avec ceux de l'unité de l'entretien, des opérations et des employés de bureau.

"Cet employeur n'a montré aucune volonté de répondre aux préoccupations des travailleuses et travailleurs ou de leur présenter une offre salariale respectueuse", a déclaré Daniel Cloutier, directeur d'Unifor Québec. "La grève est toujours un outil de dernier recours lorsqu'il s'agit de négociations, mais ces travailleuses et travailleurs ont été clairs et sont unis dans leurs objectifs - ils sont prêts."

Les négociations se poursuivront aujourd'hui jusqu'au 19 octobre pour tenter de conclure une entente, sinon les travailleuses et travailleurs dresseront des piquets de grève à 0 h 01 le dimanche 22 octobre 2023.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

