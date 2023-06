Les travailleuses et travailleurs de la Garde côtière canadienne parviennent à une entente de principe, sans concessions

OTTAWA, ON, le 26 juin 2023 /CNW/ - Le 22 juin, le comité de négociation des agentes et agents des services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne de la section locale 2182 a conclu une entente de principe avec le gouvernement du Canada, entente qui ne prévoit aucune concession et une hausse salariale de l'ordre de 10,75 % sur une période de quatre ans.

Le comité de négociation des garde-côtes, trois femmes et trois hommes debout derrière, brandissant un drapeau rouge d'Unifor. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« L'océan est toujours l'un des lieux de travail les plus dangereux qui soient et il convient de respecter le dur labeur accompli par les membres de la Garde côtière en signant une convention collective rigoureuse, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Face à la détresse ou aux catastrophes, ce sont ces formidables équipes qui coordonnent les sauvetages sur les trois vastes littoraux de notre pays. Toutes mes félicitations au comité de négociation pour son excellent travail ».

La convention collective, rétroactive au 1er mai 2022, prévoit un versement unique de 2 500 $ ouvrant droit à pension, des hausses salariales annuelles de 4,0 %, 2,5 %, 2,25 % et 2,0 % tous les premiers jours du mois de mai jusqu'en 2025.

« Il va sans dire que nous sommes heureux de voir des augmentations de salaire pour nos membres, mais nous sommes également fiers d'inclure la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation comme jour de congé payé, une nouvelle augmentation dans l'échelle des salaires de 4 % au-dessus du taux de salaire maximum actuel, une amélioration du libellé pour les congés pour raisons familiales et les congés de deuil, ainsi que l'amélioration des limites de report des vacances, a déclaré Jacqueline Pygiel, présidente de la section locale 2182. L'entente de principe sera présentée aux membres en vue d'un vote d'ici la fin du mois de juillet ».

La section locale 2182 d'Unifor représente près de 350 membres répartis dans tout le Canada.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

