Les travailleuses et les travailleurs du Parc olympique se dotent d'un mandat de grève

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Après une négociation difficile qui s'éternise depuis maintenant plus de deux ans, près de 200 travailleuses et travailleurs du Parc olympique se sont dotés d'un mandat de grève de cinq jours cette semaine. Le mandat, adopté à la hauteur de 96%, survient à moins de deux semaines de l'ouverture du Centre sportif du stade olympique.

« Ce n'est pas de gaité de cœur qu'on a adopté notre mandat de grève, mais l'arrogance patronale à la table de négociation nous force à prendre des décisions difficiles. Il faut qu'on arrive à une entente rapidement pour qu'on se concentre ensemble sur le futur du stade », explique Nouhoum Doumbia, président du Syndicat des bureaux-techniques du Parc olympique.

À l'été 2023, la mobilisation des membres leur avait permis de conclure une entente sur les enjeux non pécuniaires de leur convention collective et la grève avait pu être évitée. L'employeur et le syndicat s'étaient entendus pour reprendre les pourparlers salariaux après la négociation du secteur public. De nombreux organismes parapublics dont le financement provient du Conseil du trésor obtiennent généralement les hausses salariales octroyées au public.

« Coup de théâtre, quand est venu le temps de reprendre la négociation, l'employeur a fait volte-face et demandé de renégocier une grande partie de l'entente sur laquelle on s'était entendus moins d'un an auparavant. Les syndicats du Parc olympique se sont sentis trahis », ajoute M. Doumbia.

La direction du Parc olympique et le Conseil du trésor demandent désormais davantage de flexibilité dans la convention collective. Cette flexibilité se traduirait notamment par une précarisation des horaires de travail et une série de reculs dans les conditions de travail, selon les syndicats.

« La direction du Parc olympique se cache derrière le Conseil du trésor pour dire que ses mains sont liées. Que ça vienne de Sonia LeBel ou du stade, des mandats de négociation doivent être donnés rapidement pour qu'on évite la grève » explique Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics de la CSN (FEESP-CSN).

« L'inquiétude des syndicats, c'est que la précarisation des horaires affecte l'équilibre travail-famille. À terme, on risque de perdre une expertise précieuse pour l'entretien de notre stade et de son parc », ajoute Kathrin Peter, vice-présidente de la Fédération des professionnèles de la CSN (FP-CSN).

« Le Parc olympique est le cœur battant de Montréal, mais pour que sa modernisation se fasse sans heurts, ses travailleuses et travailleurs doivent être traités avec le respect qu'ils méritent », conclu Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN (CCMM-CSN).

Le mandat de grève concerne de nombreux corps de métier, dont le personnel administratif et technique, le personnel de l'entretien du bâtiment et les professionnel-les comme les ingénieur-es.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère syndicale au service des communications, 438 882-1275 ou [email protected]