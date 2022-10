Les travailleurs canadiens partagent leurs attentes salariales et leurs priorités sur le marché du travail d'aujourd'hui

Le Guide salarial de 2023 de Robert Half révèle comment les employeurs augmentent la rémunération, les avantages sociaux, et les avantages accessoires pour attirer les talents

TORONTO (Ontario), le 14 oct. 2022 /CNW/ - Lorsqu'il est question de ce que les travailleurs canadiens veulent obtenir sur le marché du travail d'aujourd'hui, les salaires demeurent une priorité, selon une nouvelle étude menée par Robert Half, cabinet de solutions en gestion des talents offrant également des services-conseils aux entreprises. Selon le Guide salarial de 2023 qui vient d'être publié, les entreprises subissent des pressions pour offrir une rémunération plus élevée aux employés actuels et aux nouveaux employés pour un certain nombre de raisons. Toutefois, au-delà du rajustement de la rémunération, que font les employeurs pour attirer et conserver les meilleurs talents dans un marché de l'emploi qui demeure très concurrentiel?

Voici un aperçu des données à connaître à l'aube de 2023 :

Les salaires sont à la hausse. Pour recruter des professionnels qualifiés, 42 % des employeurs offrent des salaires de départ plus élevés. De plus, 79 % des gestionnaires qui ont augmenté la rémunération de base des nouveaux employés au cours de la dernière année ont également apporté des rajustements au salaire du personnel actuel.

Pour recruter des professionnels qualifiés, 42 % des employeurs offrent des salaires de départ plus élevés. De plus, 79 % des gestionnaires qui ont augmenté la rémunération de base des nouveaux employés au cours de la dernière année ont également apporté des rajustements au salaire du personnel actuel. Les avantages sont plus nombreux. Neuf entreprises sur dix (90 %) ont ajouté de nouveaux avantages en réponse au marché de l'embauche difficile. Voici les plus courants :

Ressources en santé mentale (39 %) Horaire flexible (38 %) Programmes de bien-être (38 %)

Les demandes d'augmentation de salaire sont imminentes et les employeurs devraient s'y préparer. Malgré la croissance globale des salaires au Canada, plus de la moitié des professionnels (57 %) estiment qu'ils sont sous-payés. Trente-quatre pour cent prévoient demander une augmentation d'ici la fin de l'année s'ils n'en obtiennent pas ou si le montant est inférieur à leurs attentes. De plus, près de quatre travailleurs sur dix (37 %) envisageraient de changer d'employeur pour obtenir une augmentation de salaire de 10 %.

Les professionnels montrent leur valeur. Pour être mieux placés en vue d'obtenir une augmentation, les travailleurs :

assument des responsabilités qui ne font pas partie de leur description de poste (41 %) ; acquièrent des compétences ou des certifications nouvelles et pertinentes (27 %) ; font des recherches sur les salaires et font part des écarts à leur gestionnaire (27 %).

Les travailleurs demeurent confiants. Quarante-sept pour cent des professionnels sont plus susceptibles de demander un salaire de départ plus élevé à l'heure actuelle qu'il y a 12 mois. Un pourcentage encore plus élevé (57 %) estiment qu'ils sont en position de force lorsqu'il s'agit de négocier leur rémunération et leurs avantages sociaux.

« Le marché du travail canadien demeure très concurrentiel et les professionnels continuent de bénéficier d'un certain pouvoir lorsqu'il s'agit de négocier pour obtenir une meilleure rémunération et de meilleurs avantages sociaux, a déclaré David King, directeur général principal canadien chez Robert Half. Pour recruter et maintenir en poste des employés qualifiés, il est essentiel de suivre les tendances actuelles en matière de rémunération, tout en offrant des avantages sociaux qui favorisent le bien-être global des employés. »

Visitez le Calculateur de salaires de Robert Half pour consulter les échelles salariales propres à l'emplacement et les données nationales pour des centaines de postes.

« Le salaire est souvent le premier facteur dont les travailleurs tiennent compte lorsqu'ils évaluent leur satisfaction globale au travail, mais il est important de tenir compte d'autres facteurs, comme les options de travail flexibles, ainsi qu'une équipe et un gestionnaire qui les soutiennent, a ajouté M. King. Avant d'entamer des négociations ou de faire un changement de carrière, les professionnels doivent prendre le temps de réfléchir à ce qui leur apportera la plus grande valeur et le plus de bonheur. »

À propos de l'étude

Robert Half publie un rapport sur les salaires depuis plus de 70 ans. Le Guide salarial 2023 présente les tendances en matière d'emploi et les salaires de départ pour des centaines de postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du soutien administratif et à la clientèle, du marketing et de la création, du droit ainsi que des ressources humaines au Canada. L'information contenue dans le guide est fondée sur des données provenant de placements gérés par des équipes de Robert Half partout au Canada, d'une analyse de la demande pour chaque poste, de l'offre de talents et d'autres conditions du marché, ainsi que des sondages en ligne mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes*. L'entreprise produit des guides salariaux pour 18 pays.

*Ceux-ci sont fondés sur les réponses de plus de 500 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus (recueillies entre le 19 et le 23 août 2022) et de plus de 575 gestionnaires d'embauche travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus (recueillies entre le 17 juin et le 14 juillet 2022).

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de solutions en gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre à ses clients les talents et les experts en la matière dont ils ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez roberthalf.ca et téléchargez notre application mobile primée.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Jillian Levick, 647 288-4887, [email protected]