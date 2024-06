À la demande générale et pour surprendre les Québécois et les Québécoises à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste cette année, nos délicieux Timbits aux cerises sont de retour pour une durée limitée.

cette année, nos délicieux Timbits aux cerises sont de retour pour une durée limitée. Les gobelets de la Saint-Jean « Je Tim en bleu » de Tim Hortons en édition limitée sont eux aussi de retour pour refléter les célébrations annuelles de la province.

MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Amateurs de Timbits aux cerises du Québec, réjouissez-vous! Les emblématiques Timbits aux cerises sont de retour dans les restaurants Tim Hortons de la province à compter d'AUJOURD'HUI pour un temps limité, juste à temps pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste!

Sarah-Jeanne Labrosse, porte-parole de Tim Hortons au Québec, prend part aux célébrations dans une nouvelle publicité humoristique mettant en vedette des Québécois remerciant Sarah-Jeanne d'avoir ramené les Timbits aux cerises, de la meilleure façon qui soit!

Les Timbits aux cerises sont de retour dans les restaurants Tim Hortons du Québec pour une durée limitée, juste à temps pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste! (Groupe CNW/Tim Hortons) Les Timbits aux cerises sont de retour dans les restaurants Tim Hortons du Québec pour une durée limitée, juste à temps pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste! (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Je suis heureuse de participer à la célébration du retour d'un produit tant aimé au Québec : le Timbit aux cerises », déclare Sarah-Jeanne Labrosse. « C'était pas facile de garder le secret aussi longtemps, et j'ai hâte de voir les réactions de tout le monde à travers la province! »

À l'approche de la Saint-Jean-Baptiste, le gobelet de la Saint-Jean bleu et blanc « Je Tim en bleu » est également de retour en édition limitée pour refléter les célébrations annuelles de la province.

« Nous avons vu des Québécois et des Québécoises se surpasser pour tenter de convaincre Tim de ramener le bien-aimé Timbit aux cerises, que ce soit au moyen de pétitions en ligne, de commentaires sur les réseaux sociaux ou même en approchant Sarah-Jeanne Labrosse chez Tim, pour voir si elle pouvait influencer l'équipe », déclare Hope Bagozzi, responsable principale du marketing chez Tim Hortons.

« Nous sommes fiers de dire aux Québécois et aux Québécoises que nous les avons entendus! Pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, nos délicieux Timbits aux cerises sont de retour dans les restaurants Tim Hortons pour une durée limitée, de même que notre gobelet Je Tim en bleu annuel en édition limitée avec un nouveau dessin festif. »

Au cours du mois de juin, joignez-vous aux festivités aux côtés des propriétaires de restaurants Tim Hortons de la province et de Sarah-Jeanne pour célébrer toute la magie du Québec.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez écrire à [email protected]