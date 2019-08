Les Terre-Neuviens bénéficieront de deux projets d'infrastructure visant à renforcer les collectivités

PORT AU PORT WEST-AGUATHUNA-FELIX COVE, NL, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que des investissements stratégiques en infrastructure verte et rurale ainsi qu'en transport moderne jouent un rôle clé en reliant les collectivités et en créant des emplois de qualité qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Gudie Hutchings, députée de Long Range, représentant l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé deux projets d'infrastructure à Terre-Neuve.

Le premier projet vise l'amélioration du réseau de distribution de l'eau dans la ville de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove. À cette fin, on compte remplacer 2 400 mètres de la conduite d'eau principale et augmenter le débit dans le réseau. Le projet fournira un approvisionnement sûr en eau potable à une population citadine de plus de 450 résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 334 000 dollars dans ce projet. La province de Terre-Neuve verse plus de 417 000 dollars et la ville de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove plus de 169 000 dollars.

Le deuxième projet consiste en la remise en état des routes 210, 430 et 510 qui traversent les municipalités de Deer Lake, Grand Bank, Marystown, Pinware, Red Bay, Red Harbour et St. Anthony, afin de faciliter la navette quotidienne des résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 23 773 000 de dollars dans ce projet, et le gouvernement de Terre-Neuve plus de 28 404 000 de dollars.

Citations

« Pour créer un avenir sain et durable, nous devons veiller à ce que les collectivités partout au Canada disposent d'une infrastructure moderne pour l'eau potable et les eaux usées. Il est tout aussi important de veiller à ce que nos routes soient sûres afin de permettre aux Canadiens d'aller au travail et à l'école, et d'obtenir les services essentiels en temps opportun, et de revenir sans problème chez eux à la fin d'une longue journée. Ces projets permettront d'améliorer énormément la qualité de vie des résidents de Terre-Neuve en leur donnant un meilleur accès aux services publics d'eau et à des routes sûres, tout en maintenant un environnement propre où les gens peuvent vivre, travailler et élever leurs enfants. »

Gudie Hutchings, députée de Long Range, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport, et dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes essentielles au commerce et au transport, et dans les communautés nordiques et rurales du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettront de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont cinq milliards de dollars qui serviront à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Un montant de quatre milliards de dollars de ce financement servira à financer les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement s'inscrivent à l'appui de projets dans les domaines du commerce et du transport, dont cinq milliards de dollars qui serviront à l'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'œuvre qualifiée et immigration



Innovation



Croissance propre et changement climatique



Commerce et investissement



Infrastructure

Produits connexes

Document d'information

Les Terre-Neuviens bénéficieront de deux projets d'infrastructure visant à renforcer les collectivités

Le financement conjoint fédéral-provincial-municipal fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera deux projets d'infrastructure à Terre-Neuve.

Le gouvernement du Canada investit plus de 24 millions de dollars dans ces projets. La province de Terre-Neuve verse plus de 28,8 millions de dollars. Quant à la ville de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove, elle contribue 169 472 dollars à un projet.



Information sur le projet

Nom du projet Lieu Détails du

projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

municipal Remplacement de la conduite d'eau principale- Vlile de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove Ville de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove Le projet vise l'amélioration du réseau de distribution de l'eau dans la ville de Port au Port West-Aguathuna-Felix Cove. On compte remplacer 2 400 mètres de la conduite d'eau principale et augmenter le débit dans le réseau. 334 370 $ 417 963 $ 169 472 $ Remise en état des routes 210, 430 et 510 Municipalités de Deer Lake, Grand Bank, Marystown, Pinware, Red Bay, Red Harbour et St. Anthony Le projet vise la remise en état des routes 210, 430 et 510. Il comprend sept volets : 1. Amélioration et resurfaçage de la route 210 (route de la péninsule de Burin) de Garden Cove à Swift Current vers Kilmory Resort - environ 11,4 km. 2. Amélioration de la route 210 (route de la péninsule de Burin) par des travaux sur le boulevard McGettigan à Marystown, à partir du kilomètre 143,8 jusqu'au kilomètre 145,7 (1,9 km), et ajout d'une seconde voie pour tourner à gauche. 3. Amélioration et resurfaçage de deux tronçons de la route 210 (route de la péninsule de Burin) de Winterland vers Frenchman's Cove - environ 6,1 km. 4. Resurfaçage de la route 210 (route de la péninsule de Burin) de l'intersection Red Harbour à Power's Pond à Marystown - environ 19,6 km. 5. Amélioration et resurfaçage de la route 430 (route de la péninsule Northern) de Western Brook à Green Island Cove - environ 38 km. 6. Élargissement et resurfaçage d'une voie de 5,9 km de la route 430 (route de la péninsule Northern) de Deer Lake à Cormack, et ajout d'une seconde voie pour tourner à gauche; 7. Pulvérisation et pavage de 44 km de la route 510 (route Translabradorienne) de Pinware à Red Bay - 23 km. 23 773 750 $ 28 404 750 $ 0 $

Liens connexes

