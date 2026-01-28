Les technologies quantiques arrivent à Québec : Le banc de communication quantique Kirq est maintenant disponible à Québec

Annonce majeure pour le développement des technologies quantiques à Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Sony Perron, président et sous-ministre de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Bernard Duval, président-directeur général de Numana, dévoileront la mise en place du banc d'essai en communication quantique Kirq dans la région de Québec, en partenariat avec le centre de recherche d'optique, photonique et lasers de l'Université Laval (COPL-ULaval) et l'Institut National d'Optique (INO) et Bell.

Ce projet offrira aux entreprises et organisations de la région de Québec un environnement unique pour expérimenter des systèmes et applications fondés sur les technologies de communication quantiques.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un investissement conjoint de 10 millions de dollars des gouvernements du Québec et du Canada, déployé depuis octobre 2023.

Quand :

Mercredi le 28 janvier à 14 h

Où :

Manège militaire Voltigeurs de Québec

805, avenue Wilfrid-Laurier

Québec (Québec) G1R 2L3

Qui :

Sony Perron, président et sous-ministre de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Bernard Duval, président-directeur général de Numana

Gilles Brassard, professeur d'informatique à l'Université de Montréal et inventeur de la cryptographie quantique.

Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval.

Alain Chandonnet, président-directeur général de l'Institut National d'Optique (INO).

Charles Gosselin, directeur général, affaires publiques, Bell

Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada

À propos de Numana

Numana est un organisme à but non lucratif qui agit comme macro-accélérateur de technologies.

En mobilisant les secteurs privé, public, universitaire et communautaire, Numana conçoit et propulse des projets structurants afin que les technologies de demain puissent émerger, être testées, adoptées et bénéficier à l'ensemble de la société.

