Les technologies quantiques arrivent à Québec - Le banc de communication quantique Kirq est maintenant disponible à Québec

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Le banc de communication quantique Kirq permettra aux entreprises et organisations de la région de Québec d'avoir accès à un environnement unique pour expérimenter des systèmes et applications fondés sur les technologies de communication quantiques et post-quantiques.

Les nouvelles technologies quantiques seront testées au centre de recherche Centre d'optique, photonique et lasers de l'Université Laval (COPL-ULaval) ainsi qu'à l'Institut National d'Optique (INO), situé à Québec et qui est le plus important centre d'expertise en optique-photonique au Canada et l'un des meilleurs centres de recherche technologique au monde. Éventuellement, ces technologies offriront un niveau inédit de sécurité et de fiabilité, avec des retombées concrètes pour la société, notamment dans les secteurs de la santé, de la défense, des services bancaires et des assurances.

Une étape importante pour Kirq et pour le Québec

« Aujourd'hui, on marque une étape importante pour Kirq et pour le Québec. Une phase décisive pour rapprocher chercheurs, entreprises et décideurs publics autour d'un objectif commun : bâtir les réseaux de communication de demain, plus sécurisés, plus innovants et porteurs de retombées stratégiques pour notre société. Après avoir établi le banc d'essai dans les villes de Sherbrooke et de Montréal c'est maintenant à la grande région de Québec d'accéder au banc d'essai Kirq qui forme ainsi une grande boucle au Québec. Ce projet est sans contredit structurant et opérationnel et positionne déjà le Québec comme un leader dans le monde pour le développement des technologies quantiques » a tenu à souligner Bernard Duval, président-directeur général de Numana.

L'appui du gouvernement du Québec

« Pour notre gouvernement, il est essentiel de créer un environnement propice au développement de l'innovation. C'est pourquoi nous avons soutenu Numana, à hauteur de 6,5 millions de dollars, dans la mise en place de son réseau de communication quantique accessible aux entreprises québécoises. Avec ce troisième site, le banc d'essai Kirq contribue encore davantage à renforcer la position du Québec en tant que pôle mondial de l'innovation technologique dans ce domaine stratégique pour notre économie », a mentionné Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« La mise en service de Kirq est un événement d'une grande portée pour l'écosystème quantique. Ses outils et ses laboratoires d'expérimentation encouragent le développement, la commercialisation et l'adoption de technologies de pointe. Je félicite l'équipe de Numana pour cette réalisation, qui favorisera énormément la cybersécurité et la protection des données des organisations québécoises et de toute la population », a ajouté Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Les bienfaits du banc d'essai Kirq

Un banc d'essai en communication quantique offre un environnement essentiel pour transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes. En réunissant industriels, chercheurs universitaires et partenaires au sein d'un laboratoire dédié, il favorise des expérimentations conjointes dans des conditions réalistes, contrôlées et représentatives des usages opérationnels. Le banc d'essai Kirq permet ainsi d'évaluer rigoureusement le niveau de maturité technologique des solutions quantiques, de réduire les risques liés à leur intégration et d'accélérer le passage de la recherche vers des applications industrielles. Cette infrastructure joue un rôle clé pour soutenir l'innovation et encourager l'adoption des technologies quantiques.

Le soutien du gouvernement du Canada pour l'innovation quantique régionale

« Notre gouvernement s'est engagé à investir pour s'assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'investissement de DEC dans l'innovation quantique régionale, nous contribuons à positionner les PME et les organisations du Québec et à renforcer le leadership mondial du Canada dans ce domaine émergent. C'est l'ensemble de la population canadienne, tout comme notre économie, qui bénéficiera du succès et des retombées de la création des bancs d'essai pour le réseau de communications quantiques à Sherbrooke, Montréal et aujourd'hui à Québec! Bravo à monsieur Duval, et à toute l'équipe de Numana pour cet accomplissement! », s'est réjouie l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Le COPL possède une expertise reconnue en photonique quantique.

L'Université Laval assurera l'implantation, l'exploitation et l'animation d'un point d'accès du banc d'essai de communication quantique KIRQ au Pavillon optique-photonique. Opéré conjointement par le COPL-ULaval et Numana, ce site hébergera des instruments spécialisés et accueillera les utilisateurs afin de soutenir leurs activités de test, de validation et de démonstration technologique en conditions réelles. Le COPL-ULaval contribuera également à cet environnement collaboratif en mettant à profit ses expertises et ses infrastructures de recherche.

« Cette collaboration permettra à l'Université Laval de contribuer à la structuration d'un écosystème québécois souverain en innovation quantique. Elle favorisera le développement de technologies de cybersécurité quantique, leur intégration à la formation des étudiants et leur adoption par les partenaires industriels, académiques et institutionnels » a tenu à préciser Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval.

L'expertise de INO mise à profit

INO ne sera pas seulement un utilisateur du banc d'essai, mais un coconcepteur, hébergeur et animateur technologique de cette infrastructure stratégique dans la région de Québec. Son engagement s'inscrit pleinement dans sa mission de développement de technologies de pointe, de transfert vers l'industrie et de structuration durable de l'écosystème quantique, en faisant le pont direct entre la recherche, les entreprises et les partenaires institutionnels.

« Grâce à ce banc d'essai, INO pourra valider des axes stratégiques de son programme en photonique quantique, notamment la transduction quantique et l'interconnexion entre les réseaux terrestres, satellitaires et, à plus long terme, les technologies RF, 5G, 6G et THz. Développés en étroite collaboration avec nos partenaires, ces travaux visent à permettre l'intrication de systèmes quantiques distincts et à concrétiser la promesse d'un gain de performance exponentiel, mais surtout, un transfert vers les secteurs industriels » a déclaré Alain Chandonnet, président-directeur général de l'Institut National d'Optique (INO).

Une collaboration stratégique avec Nokia Canada

« Le banc d'essai Kirq offre au Québec une plateforme unique pour accélérer l'innovation en communication quantique, et Nokia est fier d'y contribuer. Grâce à nos technologies de pointe en réseaux optiques, IP et en connectivité critique, nous aidons les chercheurs et les entreprises à tester des solutions qui prépareront la transition vers des infrastructures quantiques fiables et souveraines. Combinée à la présence de Numana dans la région et à l'expertise de l'Université Laval (COPL-ULaval) et de l'INO, cette initiative renforce le rôle du Québec comme pôle stratégique dans le domaine quantique. C'est un investissement dans la sécurité, la performance et l'avenir technologique du pays » a tenu à souligner Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada.

Un banc d'essai ouvert, évolutif, adaptable et collaboratif

Le banc d'essai est offert aux jeunes pousses, aux spécialistes du développement de technologies, aux institutions universitaires, aux centres de recherche, aux PME et aux grandes entreprises au pays et à l'étranger. Il intégrera les nouvelles technologies de communication quantique au fur et à mesure de leur disponibilité sur le marché. Ses infrastructures pourront évoluer et ses modalités d'utilisation pourront être ajustées pour satisfaire les besoins des organisations participantes et des marchés verticaux, dont la santé, les finances, les infrastructures critiques, le transport, la sécurité, le secteur militaire et les télécommunications.

À propos de Numana

Numana est un organisme à but non lucratif qui agit comme macro-accélérateur de technologies. En mobilisant les secteurs privé, public, universitaire et communautaire, Numana conçoit et propulse des projets structurants afin que les technologies de demain puissent émerger, être testées, adoptées et bénéficier à l'ensemble de la société.

