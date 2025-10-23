Humanitek : Technologies et résilience en temps de crise

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à Humanitek, un événement où des experts de premier plan du secteur des technologies se réunissent pour discuter des impacts actuels et futurs de l'innovation sur notre société.

Dans un contexte où l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'éthique numérique et les technologies émergentes transforment profondément nos vies quotidiennes, Humanitek propose un espace de réflexion, de débat et de développement autour des enjeux cruciaux.

Quand : 27 octobre 2025

9h00 - Mots d'ouverture du PDG de Numana qui inclura les dernières nouvelles de Kirq, notre banc d'essai en communication quantique

Bernard Duval, président-directeur général, Numana

9h20 - Conférence

Les grandes tendances technologiques à venir : entre évolution naturelle, innovation incrémentale et gadgétisation

Diane Ouandji, directrice principale, Cybersécurité, PRP & Quantique, KPMG

10h25 - Conférence

Au-delà des tendances : introduction à la prospective

Catherine Mathys, associée, La Société des demains

11h25 - Panel

Comment la technologie peut nous aider à naviguer le chaos actuel et résoudre les enjeux auxquels nous faisons face ?

Michele Mosca, CEO, EvolutionQ

Mathieu Bouchard, vice-président, Politiques publiques et Affaires réglementaires (Québec), Deep Sky

Pascal Beauchesne, directeur principal - Santé, Numana

13h25 - Atelier d'introduction pratique à la prospective

Et si l'internet fiable disparaissait demain? Mésinformation, infrastructures névralgiques et perte de confiance, comment s'y préparer.

Animé par Creative Capital et l'équipe de Numana

16h00 - Conférence

Comment l'industrie du jeu vidéo peut inspirer l'innovation vers une ère numérique plus accessible

Améliane F. Chiasson, Responsable de l'accessibilité, Player Research, a Keywords Studios

Où : L'Espace Rodier, 914 R. Notre Dame O, Montréal, QC H3C 1J9

À propos de l'événement annuel Humanitek

Qu'il s'agisse d'éducation, de santé, d'environnement ou de vie démocratique, les thématiques abordées touchent directement le grand public et suscitent des questions fondamentales sur notre avenir collectif. Humanitek offre ainsi aux médias une occasion unique de capter des perspectives éclairantes sur des sujets qui façonnent déjà et façonneront encore davantage l'avenir.

L'événement est organisé annuellement par Numana.

Mardi 25 novembre - Événement annuel Kirq

Les représentants des médias seront conviés à une importante conférence de presse qui aura lieu dans la ville de Québec au Manège militaire Voltigeurs de Québec le mardi 25 novembre en compagnie de dignitaires du gouvernement du Québec de même que d'importantes entreprises et organisations.

Kirq est un banc d'essai en communication quantique qui combine les technologies quantiques et classiques dans des conditions réelles. Kirq contribue ainsi à réduire les coûts et minimiser les risques encourus par les organisations et les entreprises dans la mise en place des technologies émergentes.

Pour en savoir davantage, consultez le https://kirq.numana.tech/

À propos de Numana, un macro-accélérateur pour écosystèmes technologiques

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenantes et intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez le https://numana.tech.

