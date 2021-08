Les matériaux novateurs Eastman Renew réduisent la dépendance aux emballages en plastique vierge

KINGSPORT, Tennessee et Cincinnati, 2 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Eastman (NYSE: EMN) a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Procter & Gamble (NYSE: PG) accélérer davantage la transformation des emballages en plastiques et collaborer à des solutions de recyclage pour permettre une économie circulaire. P&G utilisera les matériaux Eastman Renew dans certains produits et emballages, soutenant ainsi les objectifs des deux entreprises visant à réduire l'utilisation du plastique vierge provenant des ressources fossiles. En outre, les entreprises collaboreront à des initiatives de sensibilisation visant à réduire la dépendance au plastique vierge et à permettre une économie circulaire pour de nombreux produits dont les gens dépendent quotidiennement.

Lee Ellen Drechsler, vice-présidente principale de la recherche et du développement chez Procter & Gamble. Scott Ballard, président de division, de plastiques à Eastman. Procter & Gamble

« L'élimination des déchets plastiques de notre environnement est un défi mondial complexe qui exige une approche globale et collaborative pour l'ensemble du cycle de vie des matières plastiques. P&G adopte une approche réfléchie pour aborder la collecte, le traitement, la revitalisation et la réutilisation des matériaux. C'est pourquoi nous avons choisi les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman qui permettent de transformer d'anciens déchets en produits utiles », a expliqué Lee Ellen Drechsler, vice-présidente principale de la recherche et du développement chez Procter & Gamble.

Les matériaux d'Eastman Renew sont fabriqués grâce aux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman qui utilisent des déchets plastiques qui, sans cette technologie, finiraient dans des sites d'enfouissement. Ces technologies de recyclage de pointe viennent compléter le recyclage traditionnel, élargissant ainsi les types et les quantités de plastique pouvant être recyclés. Cela permet de prolonger la durée de vie utile des matériaux et de détourner les déchets plastiques des sites d'enfouissement ou de l'environnement.

Outre l'innovation en matière d'emballage, P&G et Eastman collaboreront à des initiatives portant sur l'infrastructure nécessaire pour augmenter les taux de recyclage des plastiques. Ces efforts compléteront les flux de recyclage actuels aux États-Unis et offriront des options de recyclage supplémentaires aux consommateurs désireux de contribuer à résoudre le problème des déchets plastiques. Les deux entreprises s'efforceront d'élargir la collecte des matériaux plastiques difficiles à recycler, afin de détourner davantage les déchets des sites d'enfouissement. Ces flux de recyclage élargis serviront à créer de nouveaux matériaux grâce aux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman.

« Eastman est très heureux d'avoir Procter & Gamble comme partenaire pour mettre en pratique le recyclage moléculaire, a déclaré Scott Ballard, président de la division des plastiques chez Eastman. Ensemble, nous pouvons créer de la valeur à partir des déchets et montrer au monde ce qui est possible grâce à l'innovation. La valeur créée contribuera à apporter les changements essentiels à notre infrastructure de recyclage qui sont nécessaires pour résoudre la crise des déchets de plastique. »

Les matériaux Eastman Renew sont désormais disponibles à l'échelle mondiale, ce qui permet à des entreprises comme Procter & Gamble d'offrir aux consommateurs des produits circulaires et des solutions d'emballage. P&G s'efforce d'intégrer les matériaux Eastman Renew dans l'emballage de certains produits plus tard cette année. Eastman construit l'une des plus grandes installations de recyclage de plastique à plastique au monde à son emplacement de Kingsport, au Tennessee, dont l'achèvement est prévu en 2022. L'installation de recyclage moléculaire consommera annuellement plus de 200 millions de livres de déchets plastiques destinés aux sites d'enfouissement dans la fabrication de matériaux Eastman Renew. Visitez eastman.eco pour en savoir plus sur les efforts d'Eastman dans l'économie circulaire et sur les matériaux Eastman Renew.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui produit une vaste gamme de produits que l'on trouve dans des articles que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon importante, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et le développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de calibre mondial, d'un important engagement de la clientèle et du développement d'applications différenciées pour accroître sa position de chef de file dans des marchés finaux attrayants comme le transport, la construction et les produits consommables. En tant qu'entreprise mondiale inclusive et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes à travers le monde et sert des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Kingsport, au Tennessee (États-Unis), a généré des revenus d'environ 8,5 milliards de dollars en 2020. Pour en savoir plus, visitez eastman.com .

À propos de Procter & Gamble

P&G offre aux consommateurs du monde entier l'un des portefeuilles les plus solides de marques de confiance, de qualité et de premier plan, notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G est présente dans environ 70 pays à travers le monde. Pour obtenir les dernières nouvelles et des renseignements sur P&G et ses marques, visitez le http://www.pg.com. Pour d'autres nouvelles de P&G, visitez notre site Web www.pg.com/news .

