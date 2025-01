OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) signale que l'application des tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens par les États-Unis, suivis de représailles canadiennes amènerait les deux tiers (65 %) des PME à augmenter leurs prix aux consommateurs.

De plus, 69 % des propriétaires de PME ont indiqué que ces tarifs entraîneraient une hausse de leurs coûts d'exploitation.

« Une guerre commerciale serait catastrophique pour un très grand nombre de PME. C'est pourquoi nos gouvernements doivent prendre des mesures rapidement afin d'assurer la compétitivité de nos PME au pays. Il est primordial de réduire la paperasserie et le fardeau fiscal des PME ainsi que d'éliminer les obstacles au commerce intérieur. Il nous faut un agenda économique qui priorise la croissance et un environnement économique concurrentiel », indique Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

De nouvelles données de la FCEI révèlent que la hausse des tarifs douaniers aurait un impact sur la forte majorité (82 %) des entreprises. Les États-Unis sont le plus important partenaire commercial du Canada. En effet, plus de la moitié (51 %) des PME importent ou exportent des marchandises en provenance ou à destination des États-Unis, sans compter les milliers d'autres qui ont des fournisseurs ou des clients faisant du commerce avec les États-Unis. Si la menace se concrétise, la plupart des entreprises s'attendent à faire face à un manque d'inventaire ou de disponibilité des produits et à devoir trouver d'autres fournisseurs ou marchés.

En début de semaine, la FCEI a envoyé une lettre à tous les premiers ministres du Canada pour exprimer ses préoccupations et formuler des recommandations. Pour atténuer l'impact de tarifs potentiels imposés par les États-Unis sur les produits canadiens, 62 % des PME estiment que les gouvernements canadiens devraient réduire leur fardeau fiscal, et 62 % déclarent qu'ils devraient renforcer les mesures de sécurité à la frontière pour répondre aux préoccupations des États-Unis. Les gouvernements provinciaux devraient également faciliter le commerce interprovincial en adoptant rapidement un accord de reconnaissance mutuelle.

« C'est incompréhensible qu'il soit encore plus facile pour les PME canadiennes de faire des affaires à l'étranger ou de l'autre côté de la frontière que dans leur propre pays. Il est temps que les gouvernements se préparent et prennent des mesures pour soutenir les PME afin qu'elles soient plus productives et concurrentielles devant la menace tarifaire. Les gouvernements provinciaux ont aussi un rôle actif à jouer dans cette période incertaine qui s'ouvre à nous », ajoute François Vincent, vice-président à la FCEI.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage Votre Voix, mené en ligne du 5 au 29 décembre 2024 auprès de 1 898 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,25 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

