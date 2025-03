TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les tarifs douaniers injustes imposés sur les biens canadiens par le président américain Donald Trump constituent un véritable appel aux armes pour le Canada, selon Unifor.

Protégeons les emplois au Canada (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Après plusieurs mois de provocations et de menaces qui ont déjà grandement nui aux décisions sur les investissements et aux emplois au Canada, Donald Trump a tiré la première salve dans cette guerre commerciale en règle. Il revient maintenant à chaque politicienne et politicien, cheffe et chef d'entreprise, travailleuse et travailleur ainsi que résidente et résident du Canada de réagir et de riposter, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Trump a commis une grave erreur en sous-estimant la détermination et l'unité des Canadiennes et des Canadiens, ainsi qu'en sous-évaluant les dommages de cette guerre commerciale pour les travailleuses et travailleurs américains. »

L'administration Trump a annoncé l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les biens canadiens et de 10 % sur les importations d'énergie aux États-Unis à compter d'aujourd'hui.

« Ces tarifs douaniers nuiront aux travailleuses et travailleurs en augmentant le prix des biens de consommation courante, détruiront des emplois des deux côtés de la frontière et auront des conséquences dévastatrices dans les secteurs de fabrication hautement intégrés, notamment l'industrie automobile, partout au Canada et aux États-Unis, a ajouté Mme Payne. Aujourd'hui, notre relation commerciale avec les États-Unis a changé pour toujours et nous devons désormais investir dans nos capacités intérieures, redéfinir nos relations commerciales internationales et bâtir une économie nouvelle et plus résiliente. »

Unifor a lancé un appel pour que tous les ordres de gouvernement et l'ensemble de l'industrie collaborent et fournissent une réponse coordonnée aux menaces continues de tarifs douaniers planant sur certaines industries canadiennes ciblées, en particulier l'automobile, l'acier et l'aluminium, les produits du bois, le cuivre et autres.

Pour en savoir plus sur les recommandations d'Unifor en réponse aux tarifs douaniers et les mesures économiques proposées par le syndicat, veuillez cliquer ici.

