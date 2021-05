Les syndiqués d'ArcelorMittal se prononceront lundi prochain sur une nouvelle offre de l'employeur

PORT-CARTIER, QC et FERMONT, QC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les 2500 syndiqués d'ArcelorMittal seront appelés à se prononcer sur une nouvelle « offre finale et globale » formulée aujourd'hui par l'employeur. Des assemblées se tiendront lundi prochain, en conformité avec les recommandations de la santé publique. Les résultats seront connus en fin de soirée lundi.

Les comités de négociation recommandent le rejet de cette offre, estimant qu'elle ne rencontre pas les demandes des membres. Advenant le rejet de la proposition par les membres, une grève sera déclenchée immédiatement après le dévoilement des résultats lundi soir.

« Les membres auront l'occasion de se prononcer directement sur cette nouvelle proposition dite 'finale et globale'», explique le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Aucune entrevue ne sera accordée avant les votes. Par respect pour les membres, les détails de cette « offre finale et globale » ne seront par ailleurs pas discutés ou dévoilés sur la place publique par la partie syndicale tant que les membres n'auront pas fini de se prononcer au sujet de celle-ci.

Le Syndicat des Métallos représente 2500 travailleurs et travailleuses de la compagnie ArcelorMittal Mine Canada à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake, réunis au sein des sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

