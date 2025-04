Appelle à une action urgente pour réinvestir dans un système de soins de santé universel et financé par l'État

NANAIMO, BC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Devant l'hôpital de Nanaimo, les dirigeants syndicaux et les travailleurs et travailleuses de première ligne se sont unis pour lancer un avertissement sévère : le système public de santé du Canada est dans un état critique et l'inaction politique le pousse vers l'effondrement.

« Notre système de santé publique est sous respirateur artificiel », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les pénuries de personnel ont atteint un dangereux point d'inflexion. Les délais d'attente pour les opérations chirurgicales s'étendent sur des mois, voire des années. Des millions de Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille et beaucoup trop d'entre eux doivent choisir entre payer leurs médicaments et couvrir leurs besoins de base. »

Les syndicats du Canada dénoncent des décennies de sous-financement, de manque de personnel, de privatisation et de décisions politiques qui ont permis à des entreprises de prospérer aux dépens des Canadiens ordinaires.

« Cette situation ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'est le résultat direct des choix faits par les politiciens qui donnent la priorité aux allégements fiscaux pour les riches plutôt qu'aux investissements dans les soins de santé publics », a déclaré Mme Bruske.

Les dirigeants syndicaux ont souligné l'augmentation des soins à but lucratif, y compris la présence croissante de sociétés américaines de soins de santé opérant au Canada.

« Le système de santé canadien a été construit sur le principe que chacun mérite des soins basés sur les besoins et non sur la capacité à payer », a déclaré Barb Nederpel, présidente du Hospital Employees' Union, qui représente plus de 60 000 travailleurs et travailleuses du secteur de la santé en Colombie-Britannique. « Nos membres sont épuisés. Ils ont été appelés des héros pendant la pandémie, et maintenant ils travaillent dans un système brisé et surchargé, sans le soutien dont ils ont besoin ».

Les syndicats du Canada demandent à tous les partis politiques de s'engager, en particulier au cours de ces élections fédérales, à :

Une stratégie nationale pour le personnel de santé qui recrute, retient et rémunère correctement les travailleurs et travailleuses de la santé ;

Un régime d'assurance-médicaments complet, universel et à payeur unique -- plus de retards ni de demi-mesures ;

Un réinvestissement dans la santé publique, les soins de longue durée et les soins à domicile pour répondre aux besoins d'une population vieillissante ;

La fin d'une privatisation croissante qui laisse les patients de côté et profite aux entreprises.

Le message était clair : les Canadiens chérissent leur système de santé public. C'est un pilier de l'identité nationale et le fondement d'une société plus juste.

« Nous ne voulons pas d'un système de santé à l'américaine où les gens font faillite parce qu'ils sont malades », a déclaré Mme Bruske. « Nous voulons un système qui place les patients avant les profits, et des politiciens suffisamment courageux pour se battre pour cela. »

Malgré cette crise, les soins de santé ne seront pas au centre du débat des dirigeants fédéraux de cette semaine, une omission étonnante et une occasion manquée de s'attaquer à l'un des problèmes les plus urgents auxquels les Canadiens sont confrontés aujourd'hui. Nos dirigeants doivent cesser d'ignorer la crise et s'engager à réparer notre système de santé.

Les syndicats du Canada exigent un leadership urgent pour résoudre la crise, investir dans les soins et protéger ce que des générations de Canadiens ont construit.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

