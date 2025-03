LES SYNDICATS DU CANADA LANCENT UNE AUDACIEUSE PLATEFORME PAR SUITE DU DÉCLENCHEMENT DE L'ÉLECTION FÉDÉRALE

Le plan Travaillons ensemble met les partis au défi de s'attaquer aux menaces commerciales, de renforcer les soins de santé publics et d'alléger les pressions économiques croissantes.

ST. JOHN'S, NL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Puisque le déclenchement de l'élection survenu hier fait en sorte que les gens iront aux urnes le 28 avril, les syndicats du Canada mettent tous les partis au défi de faire passer les familles travailleuses avant tout. La plateforme Travaillons ensemble : Bâtir un avenir meilleur pour les travailleuses et travailleurs a été lancée aujourd'hui à St. John's, Terre-Neuve, par Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC) en compagnie de Jessica McCormick, présidente de la Fédération du travail de Terre-Neuve et du Labrador.

La plateforme présente un plan clair au prochain gouvernement en des temps où les Canadiennes et Canadiens subissent des pressions grandissantes de toutes parts.

« Ce ne sera pas une élection comme les autres - ce sera un choix crucial sur les personnes qui aideront les travailleuses et travailleurs du Canada en ces temps turbulents », dit madame Bruske. « Les travailleuses et travailleurs et leurs familles sentent les effets des menaces commerciales agressives des É.-U., des prix excessifs imposés par les entreprises et des contraintes de plus en plus grandes imposées aux soins de santé et aux services publics. Le prochain gouvernement doit être prêt à prendre d'audacieuses mesures d'entrée de jeu. »

En tant que porte-parole de plus de 3 millions de travailleuses et travailleurs canadiens, les syndicats du Canada incitent tous les partis à s'engager à :

réduire la menace des tarifs douaniers en adoptant une réponse faisant passer les travailleuses et travailleurs avant tout pour protéger les emplois, soutenir les travailleuses et travailleurs et renforcer les collectivités

voir à ce que tous aient accès à un médecin de famille et assurer l'accès à une assurance-médicaments publique universelle pour que les soins de santé soient accessibles à tous

plafonner les prix d'aliments de base et de produits essentiels pour empêcher les entreprises de pratiquer des prix excessifs et protéger les budgets des familles

construire un million de logements vraiment abordables afin de réduire le coût du logement et de s'attaquer à la crise du logement

réparer notre système fiscal défectueux en réorganisant les impôts sur les sociétés de manière à financer le logement abordable, les hôpitaux et les services publics sur lesquels comptent les Canadiennes et Canadiens

La présidente du CTC a souligné que les promesses électorales ne suffisent pas - la population canadienne a besoin de dirigeants ayant une expérience reconnue de défense des travailleuses et travailleurs.

« Pierre Poilievre n'a jamais travaillé dans une usine, dirigé une entreprise ni obligé les entreprises à rendre des comptes. Comment peut-il négocier avec Trump s'il n'a jamais rien fait pour les Canadiennes et Canadiens? », demande madame Bruske.

« Les travailleuses et travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador, comme ceux du reste du Canada, vivent une crise de l'abordabilité jumelée aux effets d'une guerre commerciale », dit madame McCormick. « Les travailleuses et travailleurs et leurs familles méritent des dirigeants élus qui donneront la priorité à leurs besoins - pas aux intérêts de l'élite patronale. »

Les syndicats du Canada sont disposés à travailler avec des dirigeants politiques qui livreront la marchandise aux travailleuses et travailleurs et à leurs familles. Les solutions indiquées dans la plateforme Travaillons ensemble tracent une ligne de conduite claire pour tout parti souhaitant honnêtement aider les familles travailleuses.

« Il y longtemps déjà que des mesures audacieuses auraient dû être prises. Il nous faut un gouvernement qui freinera la cupidité des entreprises, rebâtira les soins de santé publics et protégera les travailleuses et travailleurs contre les attaques de Trump. Quand les travailleuses et travailleurs prospèrent, l'ensemble de l'économie se renforce. C'est ce que la plateforme Travaillons ensemble assure », souligne madame Bruske.

L'événement a été tenu avec des travailleuses et travailleurs des secteurs privé et public pour mettre en évidence la solidarité intersectorielle.

Le Congrès du travail du Canada est l'organisation syndicale la plus grande du Canada, rassemblant des douzaines de syndicats nationaux et internationaux, les fédérations provinciales et territoriales du travail et les conseils du travail communautaires.

La Fédération du travail de Terre-Neuve et du Labrador unit et représente près de 70 000 travailleuses et travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador.

