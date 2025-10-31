Cette commémoration est un élément important de la réponse du gouvernement du Canada à l'appel à l'action 79 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation.

PRENDRE SOIN : Nous reconnaissons que nos efforts pour manifester notre solidarité envers les peuples autochtones et honorer les survivants et leurs familles peuvent rappeler douloureusement les souffrances causées par les politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones depuis des générations. Une ligne d'écoute nationale pour les pensionnats indiens est disponible pour offrir du soutien aux anciens élèves des pensionnats indiens. Vous pouvez y accéder pour obtenir des services d'orientation en cas de crise émotionnelle.

Si vous ou l'un de vos proches vous sentez bouleversé à la lecture de cet article, veuillez appeler la ligne d'écoute en cas de crise au 1-866-925-4419. Nous encourageons toutes les personnes qui ont besoin d'aide à nous contacter. Elles peuvent savoir qu'elles peuvent toujours compter sur le soutien de la ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 (sans frais) ou par clavardage à l'adresse hopeforwellness.ca, accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous trouverez également des renseignements sur la façon d'obtenir d'autres services de santé sur le site Web du gouvernement du Canada.

SECWEPEMCÚL̓ECW, KAMLOOPS, C.-B., le 31 oct. 2025 /CNW/ - L'ancien pensionnat indien de Kamloops faisait partie d'un système de pensionnats pour enfants autochtones officiellement mis en place par le gouvernement fédéral au XIXe et au XXe siècle. Issu des politiques coloniales de l'histoire canadienne, ce système a retiré les enfants autochtones de leurs familles et de leurs communautés, les privant non seulement de leurs traditions, de leur langue et de leur culture, mais les exposant également à de graves préjudices et à la mort. Le système de pensionnats autochtones est une tragédie qui a eu des répercussions négatives sur des générations de peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s'engage à favoriser la réconciliation et à renouveler ses relations avec les peuples autochtones, en se fondant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat.

L’Ancien pensionnat indien de Kamloops, Tk̓emlúps te Secwépemc, Colombie-Britannique, vers 1930 © Archives Deschâtelets-NDC / Fonds Deschâtelets (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

La semaine dernière, les Tk̓emlúps te Secwépemc, survivants du pensionnat indien de Kamloops et Parcs Canada ont reconnu l'importance historique nationale de l'ancien pensionnat indien de Kamloops. Deux plaques ont été dévoilées lors d'une cérémonie à Kamloops. La première comporte un texte rédigé en secwepemctsín, la langue de la Première Nation locale, et en chinook. La seconde plaque comporte un texte en anglais et en français. L'inclusion du secwepemctsín et du chinook rend hommage aux langues parlées depuis des générations par les peuples autochtones de cette région. L'annonce a été faite par Grant Wade, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Entre 1890 et 1969, des enfants âgés de 4 à 18 ans ont fréquenté le pensionnat indien de Kamloops. Ils provenaient de plus de 108 communautés et d'au moins 38 nations autochtones de toute la Colombie-Britannique et d'ailleurs, notamment les Secwépemc, les Stó:lō, les st'át'IMC, les Nłeʔkepmxc et les Syilx. Arrachés de force à leurs foyers, ces enfants ont subi des abus physiques, émotionnels, spirituels et sexuels, ont été soumis au travail forcé, à des conditions de vie inadéquates et surpeuplées, ont souffert de malnutrition et de soins de santé insuffisants et ont connu des taux élevés de maladies infectieuses et de mortalité.

Géré par les congrégations catholiques romaines des Oblats de Marie Immaculée et des Sœurs de Sainte-Anne, le pensionnat indien de Kamloops était la plus grande institution d'un système conçu pour mener à bien ce que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a qualifié de génocide culturel. Beaucoup, dont le pape François et la Chambre des communes canadienne ont qualifié ces événements de génocide. Les traumatismes subis par les survivants ont eu des conséquences profondes, durables et intergénérationnelles qui perdurent encore aujourd'hui.

L'ancien pensionnat Indien de Kamloops est l'un des rares sites de pensionnat autochtone encore existants au Canada qui conserve un grand nombre de bâtiments et de paysages d'origine. Il témoigne de manière tangible des expériences vécues par des générations d'enfants qui y ont vécu et y sont morts, ainsi que de l'histoire plus vaste du système des pensionnats dans toutes ses phases. Les membres de la nation Tk̓emlúps te Secwépemc ont choisi de préserver plusieurs de ses bâtiments afin de commémorer et d'enseigner les répercussions des pensionnats sur les enfants et les familles, et afin qu'ils servent de lieux d'enseignement de la langue et de la culture Secwépemc dans le cadre d'un processus de réappropriation.

Le gouvernement du Canada, grâce aux recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne et les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations du public. À ce jour, plus de 2 280 désignations ont été faites à l'échelle nationale. Le gouvernement du Canada s'engage à faire en sorte que la voix des peuples autochtones soit entendue et que cette histoire ne soit jamais oubliée.

Citations

« La désignation, la semaine dernière, de l'ancien pensionnat indien de Kamloops à titre de lieu historique national représente un profond geste de vérité et de réappropriation. Depuis des générations, nos survivants, nos aînés et nos familles portent ces vérités de perte, de survie et de résilience. Cette désignation confirme ce que nous avons toujours su : que cette terre, ces histoires et les esprits des enfants appartiennent au peuple secwépemc. Grâce à nos lois, notre langue et nos savoirs, nous continuons de protéger et d'honorer ce lieu sacré, afin que la vérité ne puisse jamais plus être niée, réduite au silence ou effacée. »

Kúkpi7 Rosanne Casimir

Tk̓emlúps te Secwépemc

« Cette cérémonie commémorative rend hommage aux survivants du pensionnat indien de Kamloops, dont la force, le courage et la résilience face à une profonde injustice continuent de guider notre chemin vers la vérité, la guérison et la réconciliation. La désignation du pensionnat comme lieu historique national constitue une reconnaissance solennelle de l'héritage douloureux des pensionnats indiens au Canada et un hommage à l'esprit inébranlable des enfants, des familles et des communautés qui continuent d'en vivre les conséquences aujourd'hui. Puisse cet endroit nous rappeler à jamais notre responsabilité commune de nous souvenir, d'apprendre et de veiller à ce que de tels préjudices ne se reproduisent plus jamais. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

L'ancien pensionnat indien de Kamloops est commémoré à la demande des membres de la nation Tk̓emlúps te Secwépemc.

Parcs Canada et les membres de la nation Tk̓emlúps te Secwépemc ont entrepris un processus collaboratif afin de déterminer l'importance historique de cet ancien pensionnat et de rédiger conjointement le texte de la plaque qui a été présenté à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Établie en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont façonné l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les sujets d'importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes.

