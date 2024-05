Le manque de connaissances ou la peur de perdre de l'argent constituent des freins majeurs pour les investisseurs qui manquent de confiance.

TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Seulement environ la moitié des Canadiens (48 pour cent) déclarent placer de l'argent chaque année, selon un nouveau sondage de Pro-Investisseurs, la division de placement direct de la CIBC. Une faible majorité (56 pour cent) d'entre eux se disent à l'aise pour placer leur propre argent, alors que trois quarts (75 pour cent) des investisseurs estiment l'être, et seulement la moitié (51 pour cent) des Canadiens se considèrent bien informés en matière de placements (68 pour cent, parmi les investisseurs).

Les investisseurs qui ne se sentent pas à l'aise pour placer leur propre argent citent le plus souvent le manque de connaissances (65 pour cent) ou la peur de perdre de l'argent (57 pour cent) pour expliquer ce sentiment. Mais le manque de connaissances ne se limite pas aux non-investisseurs : quatre investisseurs actuels sur dix ne savent pas exactement ce que le terme FNB signifie (38 pour cent) ou ne savent pas ce que sont les achats périodiques par sommes fixes (42 pour cent).

« La connaissance, c'est le pouvoir d'investir, mais il n'est pas nécessaire de tout savoir pour commencer. Dans la plupart des cas, il est plus important d'investir prudemment et tôt que d'avoir un plan parfait », a déclaré Luka Marjanovic, directeur général et chef, Pro-Investisseurs CIBC. « Le fait de disposer des bons outils peut être le coup de pouce dont les investisseurs potentiels ont besoin pour commencer à faire fructifier leur argent. »

Et pour la plupart des Canadiens, l'importance des connaissances est claire : quatre sur cinq d'entre eux ont déclaré qu'il est important de savoir comment investir (79 pour cent) et pensent qu'avoir plus d'information ou de conseils sur les tendances actuelles en matière de placements les aiderait à acquérir de la confiance (79 pour cent). Un peu moins de trois quarts des Canadiens (73 pour cent) admettent qu'ils aimeraient avoir de plus amples renseignements.

« Étant donné la forte augmentation du coût de la vie au cours des dernières années, il est plus important que jamais de combler les écarts de connaissances pour les Canadiens », a déclaré M. Marjanovic. « Les pressions budgétaires sont réelles pour de nombreux Canadiens, mais il y a aussi un coût à long terme associé au fait de ne pas investir et d'essayer ensuite de combler cet écart plus tard dans la vie. »

Pour ceux qui souhaitent de plus amples renseignements, voici quelques considérations de Pro-Investisseurs :

Commencer tôt - Les intérêts composés profitent à ceux qui investissent tôt et un montant modeste placé lorsque vous êtes jeune peut rapporter beaucoup plus d'intérêts que plusieurs fois ce montant investi lorsque vous êtes plus âgé.

Utiliser les bons outils - Une recherche de qualité peut avoir un effet considérable. Pro-Investisseurs CIBC permet d'accéder à des recherches exclusives et aux rapports de recherche sur les actions de Morningstar pour aider les clients à effectuer des opérations judicieuses.

Diversification - Un portefeuille diversifié est un portefeuille qui comporte une composition d'actifs et vous expose à un risque minimal tout en continuant à générer du rendement. Les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être un moyen efficace et peu onéreux d'investir dans un large éventail d'actions sans avoir à gérer un portefeuille complet.

Développer ses connaissances - Les livres, les sites Web et les communautés en ligne peuvent être d'excellentes sources d'information sur les placements. De plus, Pro-Investisseurs CIBC propose une page Placements 101 et un outil de création de stratégies thématiques pour aider les clients à démarrer.

À propos de Pro-Investisseurs CIBC

Pro-Investisseurs CIBC est un chef de file en matière de placements autogérés. Pro-Investisseurs offre une plateforme de négociation mobile intuitive, des outils faciles à utiliser, des recherches approfondies et une bibliothèque croissante de documents éducatifs pour aider les investisseurs à tracer leur propre voie. Soutenue par l'une des plus grandes banques du Canada et précurseure en matière d'opérations sur actions canadiennes avec Marchés des Capitaux CIBC, l'équipe Pro-Investisseurs aide ses clients à concrétiser leurs ambitions.

À propos du sondage

Les renseignements ci-dessous sont certains des résultats d'un sondage Ipsos réalisé entre le 2 et le 7 février 2024 pour le compte de la CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne, dont 813 sont considérés comme des investisseurs. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, la précision du sondage s'établit à ± 4,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les investisseurs canadiens ont été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-groupes de la population (dans ce cas, les investisseurs). Un deuxième sondage en ligne a été réalisé entre le 21 et le 22 mars 2024 et a posé à un échantillon représentatif de 1 001 Canadiens âgés de 18 ans et plus des questions générales sur les placements. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. L'intervalle de crédibilité de ce deuxième sondage était de ±3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus ont été interrogés. Toutes les enquêtes par sondage et tous les sondages peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, une erreur de couverture et une erreur de mesure.

