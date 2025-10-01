Les spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec rejettent l'offre patronale : un revers majeur pour la direction

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce soir, les membres du Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec (SSPHQ), qui regroupe plus de 5 000 salarié•e•s, ont voté majoritairement à plus de 87% contre l'offre de leur employeur. Ce rejet net constitue un sérieux revers pour la direction d'Hydro-Québec, qui tente depuis des mois d'imposer des conditions de travail plutôt que de négocier de bonne foi.

L'employeur a commis un faux pas important dans ce processus. Après avoir déposé une offre globale finale le 16 juillet, qui devait être soumise au vote avant le 22 août, Hydro-Québec avait convenu le 25 août devant le conciliateur qu'il était préférable de permettre la poursuite de négociations véritables. Pourtant, à la table de conciliation du 22 septembre, la direction est revenue sur sa parole en tentant de réintroduire son offre initiale comme unique option. Cette volte-face illustre la volonté de l'employeur d'imposer sa vision d'une convention plutôt que de respecter l'engagement d'aboutir à une entente négociée de part et d'autre. Il est important de rappeler que ce vote survient quelques semaines après que le Tribunal administratif du travail (TAT) ait donné raison au SSPHQ en juillet en rendant une ordonnance de sauvegarde à la suite d'une plainte pour négociation de mauvaise foi.

Toujours sans convention collective depuis le 31 décembre 2024, les membres du SSPHQ portent des revendications légitimes :

Attirer et retenir les meilleurs talents grâce à des conditions de travail compétitives;





Refuser la sous-traitance et la privatisation graduelle, qui ne feraient qu'appauvrir le savoir-faire québécois et fragiliser Hydro-Québec;





Défendre l'intérêt collectif en assurant que les emplois de qualité continuent de générer richesse et retombées sociales partout au Québec. Le SSPHQ réitère sa disponibilité à poursuivre les négociations, mais rappelle que seule une entente librement négociée permettra d'assurer la stabilité, l'attractivité et la pérennité d'Hydro-Québec comme moteur de développement collectif.

« Le message envoyé ce soir par nos membres est clair : nous ne voulons pas de conditions de travail imposées unilatéralement par l'employeur. Les spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec demandent une véritable négociation, fondée sur le respect et sur la reconnaissance de leur expertise. Refuser la sous-traitance et préserver notre savoir-faire, c'est protéger Hydro-Québec et tout le Québec. Le prochain SAAQclic, il pourrait arriver à Hydro-Québec si nous allons dans la direction actuellement empruntée par les dirigeants de l'Hydro.», a déclaré Gilles Cazade, président du SSPHQ.

