Les sous-conseillers de Fidelity Investments Canada s.r.i. sont signataires des Principes pour l'investissement responsable appuyés par l'Organisation des Nations Unies

TORONTO, le 2 déc. 2019 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) est heureuse d'annoncer que ses sous-conseillers en répartition de l'actif sont signataires des Principes pour l'investissement responsable (Principles for Responsible Investing ou PRI) appuyés par l'Organisation des Nations Unies, y compris, plus récemment, Fidelity Gestion d'actifs (Canada) s.r.i.

Plus de 2 700 signataires adhèrent aux PRI représentant collectivement un actif géré d'environ 90 billions de dollars américains. Ils sont reconnus comme un réseau mondial d'investisseurs déterminés à intégrer les considérations en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) dans leurs pratiques de placement et leurs politiques de propriété.

« Nos clients nous témoignent leur confiance et, chez Fidelity, nous prenons cela très au sérieux. Durant notre longue histoire à titre de gestionnaire de placements, nous avons toujours cherché activement à appuyer les sociétés et les intervenants ainsi qu'à anticiper les difficultés dans le but d'obtenir un rendement durable à long terme pour nos clients. L'adoption des PRI par nos sous-conseillers est une nouvelle étape positive pour nos équipes de placement, nos clients et nos employés », a affirmé Kelly Creelman, vice-présidente principale auprès de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Tirant parti de notre vaste réseau de professionnels en placements et de nos spécialistes attitrés aux critères ESG, nos sous-conseillers peuvent évaluer et traiter les questions relatives à ces critères par différents moyens, dont les suivants :

Analyse intégrée des critères ESG

Cotes exclusives de durabilité

Recherche ESG de tierces parties

Politiques en matière de vote par procuration

Engagement des entreprises

Évaluations régulières des portefeuilles

« Nous sommes très heureux d'accueillir Fidelity Gestion d'actifs (Canada) comme signataire des PRI. En adhérant aux PRI, la société reconnaît l'importance des facteurs ESG dans la stratégie et la pratique du placement. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe », a affirmé la directrice générale des PRI, Fiona Reynolds.

Fidelity est également membre de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), une organisation sans but lucratif engagée à favoriser l'intégration des critères ESG dans le milieu des placements au Canada. Les études de l'AIR démontrent que 3 investisseurs canadiens sur 4 (72 %) s'intéressent à l'investissement durable2.

En juin 2019, Fidelity a lancé sa première série de fonds d'investissement durable à l'intention des investisseurs canadiens, soit le FNB Fidelity Développement durable mondial, le Fonds Fidelity FNB Développement durable mondial et le Fonds Fidelity Leadership au féminin. Pour plus d'information, veuillez visiter www.fidelity.ca

2 Sources : Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR 2019 : Perspective des investisseurs canadiens sur le plastique

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 138 milliards de dollars pour nos clients (au 31 octobre 2019), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de fonds communs de placement regroupant des titres canadiens, étrangers, mondiaux et axés sur le revenu, des FNB factoriels, de même que des stratégies de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des produits de placement d'investissement durable et un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus d'un fonds ou d'un FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

