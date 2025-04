TORONTO, le 11 avril 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de gestionnaires de portefeuille à certains de ses fonds, en vigueur le 11 avril 2025.

Fonds Gestionnaires de portefeuille Catégorie Fidelity Vision stratégique Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres Fonds Fidelity Vision stratégique - Couverture systématique des devises Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs - Devises neutres Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique (collectivement, la « stratégie Fidelity Vision stratégique ») Will Danoff Nidhi Gupta (ajout) Matthew Drukker (ajout) Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales - Devises neutres Fiducie de placement Fidelity Croissance et valeur mondiales (collectivement, la « stratégie Fidelity Croissance et valeur mondiales de Fidelity ») Will Danoff Sam Chamovitz Morgen Peck Nidhi Gupta (ajout) Matthew Drukker (ajout) Catégorie Fidelity Bâtisseurs Catégorie Fidelity Bâtisseurs - Devises neutres Fiducie de placement Fidelity Bâtisseurs (collectivement, la « stratégie Fidelity Bâtisseurs ») Daniel Kelley Thomas Williams (ajout)

Les objectifs et les stratégies de placement de ces fonds ne changent pas.

Les gestionnaires de portefeuille Nidhi Gupta et Matthew Drukker ont été ajoutés à la stratégie Fidelity Vision stratégique et à la stratégie Fidelity Croissance et valeur mondiales dans le but d'étayer les ressources, la capacité et la création d'idées de placement de ces stratégies. Nidhi Gupta travaille chez Fidelity Investments depuis 2007 et cogère le Fidelity Advisor New Insights Fund (offert aux investisseurs américains) aux côtés du gestionnaire de portefeuille Will Danoff. Matthew Drukker travaille chez Fidelity depuis 2007 et cogère le Fidelity VIP Contrafund (offert aux investisseurs américains) aux côtés de Will Danoff. Le Fidelity Advisor New Insights Fund et le Fidelity VIP Contrafund s'intéressent aux actions américaines de la même manière que le fait la stratégie Fidelity Vision stratégique. Les gestionnaires de portefeuille utiliseront leur vaste expérience et leurs connaissances approfondies pour consolider les antécédents de ces stratégies.

De son côté, Daniel Kelley, gestionnaire de portefeuille, assumera d'autres responsabilités chez Fidelity Investments. Pour assurer une transition harmonieuse, le gestionnaire de portefeuille Thomas (Tom) Williams assurera la cogestion de la stratégie Fidelity Bâtisseurs en collaboration avec M. Kelley jusqu'au 30 septembre 2025. Par la suite, Tom Williams assumera seul les responsabilités de gestion de portefeuille, appuyé par son expérience de même que par la force et l'envergure des ressources de recherche mondiales de Fidelity. Tom Williams travaille chez Fidelity depuis 2014 et compte 18 ans d'expérience dans le secteur. Il gère actuellement le FIAM Global Founders (offert aux investisseurs institutionnels américains), dont la thèse de placement est similaire à celle de la stratégie Fidelity Bâtisseurs, axée sur les sociétés dirigées par leur fondateur.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada s.r.i., notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à nos clients divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 283 milliards de dollars (au 31 mars 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]