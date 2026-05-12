La disponibilité sur AWS Marketplace permet aux organisations de tirer parti de leurs dépenses liées au nuage pour acquérir les capacités de Crisis24, reconnues à l'échelle de l'industrie, en matière de gestion des risques, de notification de masse et de gestion des événements critiques

ANNAPOLIS, Md., May 12, 2026 /CNW/ - Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA de gestion intégrée du risque, de sécurité axée sur le renseignement, d'opérations médicales, de protection personnelle, de conciergerie médicale et de consultation en cas de crise, a annoncé aujourd'hui que ses solutions de logiciels-services sont désormais disponibles à l'achat ou au renouvellement sur AWS Marketplace. Les organisations bénéficient d'un processus d'achat simplifié pour accéder aux capacités de gestion des risques en temps réel, de notification de masse et de gestion des événements critiques de Crisis24, tout en tirant parti de leur budget infonuagique existant auprès de Amazon Web Services (AWS).

AWS Marketplace est un catalogue numérique sélectionné qui permet aux organisations de trouver, essayer, acheter et déployer des logiciels fonctionnant sur Amazon Web Services. De nombreux clients AWS de type entreprise ont souscrit à un engagement de dépenses nuagiques, c'est-à-dire un engagement annuel à acheter un volume spécifique de services infonuagiques AWS en échange de tarifs préférentiels. Crisis24 étant désormais référencé sur AWS Marketplace, ces clients peuvent affecter leurs dépenses liées à l'engagement de dépenses nuagiques aux solutions de logiciels-services de Crisis24, libérant ainsi un budget qui risquerait de rester inutilisé si les engagements annuels n'étaient pas respectés.

« La mise à disposition des solutions de Crisis24 sur AWS Marketplace reflète notre engagement à lever les obstacles qui empêchent les organisations d'accéder aux meilleures capacités de gestion des risques, de notification de masse et de gestion des événements critiques, a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et responsable mondial de la gestion intégrée du risque chez Crisis24. En déployant Crisis24 sur AWS Marketplace, nous permettons aux organisations d'utiliser leurs dépenses liées à l'engagement de dépenses nuagiques pour renforcer leur résilience et maintenir la continuité opérationnelle grâce à un processus d'approvisionnement plus rapide et plus simple. »

Approvisionnement simplifié, déploiement accéléré

L'acquisition de la technologie Crisis24 via AWS Marketplace offre plusieurs avantages aux organisations, dont la simplification des processus d'approvisionnement, de facturation et de conformité. La gouvernance et le contrôle centralisés via AWS réduisent la charge liée à la diligence raisonnable, tandis que les offres privées permettent aux clients d'acheter et de déployer les solutions Crisis24 sans délais d'achat prolongés. Il en résulte un parcours plus court entre l'approvisionnement et la protection.

Une plateforme unifiée pour la gestion des risques mondiaux

Crisis24 Horizon propose des solutions complètes de gestion des risques et de communication conçues pour permettre aux organisations d'exercer leurs activités en toute confiance à l'échelle mondiale. Développée sur des technologies modernes, la plateforme allie l'extensibilité, la configurabilité et des fonctionnalités avancées aux renseignements sur les risques, aux notifications de masse et à la gestion des risques d'entreprise. Au cœur se trouve un centre de renseignements de plus de 230 analystes de Crisis24. En combinant la technologie de l'IA à l'expertise humaine, Crisis24 offre des évaluations détaillées des risques dans une gamme de catégories, pour plus de 200 pays et territoires, plus de 800 provinces et plus de 400 villes, appuyées par une échelle d'évaluation des risques par incréments de 0,25 pour une granularité inégalée. Les clients bénéficient également d'alertes d'intelligence en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui leur permettent d'obtenir des renseignements utiles sur les menaces mondiales.

Parmi les récentes mises à jour de la plateforme figure « Ask Horizon », un assistant IA conversationnel qui permet aux utilisateurs d'accéder instantanément, en langage naturel, à des renseignements sur les risques et à des données opérationnelles lors d'événements critiques, ainsi qu'à des résumés d'événements générés par l'IA qui leur permettent de rapidement obtenir une conscience situationnelle.

Afin de renforcer encore ses plateformes, Crisis24 a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Dataminr, dans le but de créer la plateforme de gestion des événements critiques la plus avancée de l'industrie, dotée de capacités d'IA et d'agentique inégalées.

Accès complet à la technologie Crisis24

Toutes les solutions de logiciels-services de Crisis24 sont désormais disponibles sur AWS Marketplace, ce qui permet aux organisations de bénéficier d'une suite complète de fonctionnalités de gestion des risques, de notification de masse et de gestion des événements critiques.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.

SOURCE Crisis24

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