PARIS, le 9 avril 2026 /CNW/ - Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA de gestion intégrée du risque, de sécurité axée sur le renseignement, d'opérations médicales, de protection personnelle, de conciergerie médicale et de consultation en cas de crise, a annoncé que ses activités en France avaient obtenu la note Or d'EcoVadis. EcoVadis est un leader mondial dans le domaine de l'évaluation de la durabilité des entreprises, et Crisis24 obtient la note Or d'EcoVadis pour la troisième année consécutive, avec un score en constante amélioration d'une année à l'autre. Cette note place la qualité du système de gestion de la durabilité de Crisis24 parmi les 5 % des meilleures entreprises parmi plus de 150 000 entreprises participant à cette évaluation de durabilité.

« Le fait d'avoir obtenu nos meilleurs scores à ce jour, pour notre troisième année consécutive avec la certification EcoVadis Or, témoigne des progrès vérifiés et mesurables que nous réalisons dans tous nos domaines prioritaires en matière de développement durable », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et responsable de la gestion intégrée du risque chez Crisis24. Sid Kosaraju, président de Crisis24, a ajouté : « Nous devançons de nombreuses entreprises de notre secteur qui n'ont pas encore dépassé le niveau Bronze. En 2025, EcoVadis nous a également évalués selon des critères plus larges que les années précédentes, notamment en matière d'approvisionnement durable, ce qui rend ce résultat encore plus significatif. »

EcoVadis est un organisme de notation en matière de développement durable reconnu à l'échelle mondiale qui évalue les systèmes de gestion et les performances des entreprises dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et les approvisionnements durables.

En 2025, Crisis24 en France a amélioré ses résultats EcoVadis en s'appuyant sur les commentaires détaillés issus des précédentes évaluations EcoVadis et en mettant en œuvre des plans d'actions correctives visant à combler les lacunes de son programme de développement durable. Ces mesures comprenaient la mise en place de nouveaux rapports et audits, ainsi que la mise à jour de ceux existants, en matière de RSE et de ressources humaines, l'adoption de nouvelles politiques ou la mise à jour de celles déjà en vigueur à l'échelle de l'entreprise, ainsi que l'ajout d'une évaluation portant sur les approvisionnements durables.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.

SOURCE Crisis24

[email protected]