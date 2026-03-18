Le partenariat permettra de créer la plateforme de gestion des événements critiques la plus avancée de l'industrie avec des capacités d'IA et d'agentique inégalées.

NEW YORK et ANNAPOLIS, Md., le 18 mars 2026 /CNW/ - Dataminr, le chef de file en matière de renseignements en temps réel alimentés par l'IA sur les événements, les menaces et les risques, et Crisis24, le chef de file mondial renforcé par l'IA dans la gestion intégrée des risques, la sécurité et les opérations médicales axées sur le renseignement, la protection personnelle, la conciergerie médicale et la consultation en cas de crise, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pluriannuel. Cet accord permettra à Dataminr d'intégrer ses capacités de renseignement en temps réel et d'IA agentique à la plateforme de gestion des risques exclusive de Crisis24, à laquelle font confiance les entreprises du palmarès Fortune 500 et d'autres organisations mondiales pour gérer les risques et les événements critiques.

La plateforme d'IA de Dataminr identifie, en temps réel, les événements, les menaces et risques les plus critiques et les plus pertinents parmi plus d'un million de sources de données publiques, qu'il s'agisse de données textuelles, d'images, de vidéos, de fichiers audios ou de capteurs. La combinaison de cette plateforme et de la plateforme de gestion des événements critiques de Crisis24, leader de l'industrie, permettra d'envoyer un signal incitant à l'action beaucoup plus rapide grâce à des renseignements contextuels plus approfondis pour les organisations qui gèrent des risques complexes et en constante évolution. Ce partenariat se produit en même temps que l'industrie entre dans une nouvelle ère où les renseignements alimentés par l'IA et les flux de travail agentiques transformeront fondamentalement la façon dont les organisations protègent leurs employés, leurs installations et leurs opérations.

« Dans l'environnement de risque actuel, la rapidité et la pertinence sont synonymes de pouvoir, a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et chef mondial de la gestion intégrée du risque chez Crisis24. En associant la détection exhaustive précoce de signaux et le contexte profond de Dataminr à la technologie innovante, aux renseignements humains et machine à plusieurs niveaux, aux flux de travail de gestion des risques, aux notifications de masse et aux capacités de réponse globale de Crisis24, nous redéfinissons la façon dont les organisations anticipent les risques et y donnent suite. Cette solution intégrée permet aux dirigeants d'être informés plus tôt, de prendre des décisions plus rapidement et de réagir avec confiance. »

« En intégrant nos renseignements en temps réels alimentés par l'intelligence artificielle de pointe sur les événements, les menaces et les risques dans les plateformes de gestion des événements critiques de pointe de Crisis24, nous donnons aux dirigeants les moyens d'agir avec une rapidité et une confiance sans précédent pour réduire les risques et mieux protéger les personnes, les biens et les opérations », a souligné Matt Harrell, directeur des partenaires chez Dataminr.

Utiliser l'IA agentique et prédictive pour établir une nouvelle norme en matière de gestion des événements critiques

Ensemble, Dataminr et Crisis24 offriront aux clients un niveau sans précédent de précision et de conscience situationnelle lors de la gestion d'événements critiques, à partir d'une solution « à console unique » qui combine des outils de visualisation, l'automatisation, l'analyse, l'aide et l'intervention.

Le partenariat réduit considérablement le temps qu'il faut aux organisations pour détecter les événements dans le monde et y réagir. Cet environnement intégré sera le premier à présenter les capacités d'IA avancées de Dataminr, y compris les rapports en direct basés sur l'IA régénérative, des agents de renseignements autonomes qui fournissent un contexte critique sur les événements marquants, et l'intelligence prédictive. Ces innovations seront suivies par des renseignements adaptés aux clients qui fusionnent les signaux de Dataminr avec les données des clients internes afin d'adapter les capacités des rapports en direct, des agents de renseignements et de l'intelligence prédictive aux opérations, au profil de risque et aux biens uniques de chaque organisation.

Apprenez en plus à l'ISC West 2026

Dataminr et Crisis24 partageront leur vision commune de l'avenir de la gestion des risques mondiaux alimentée par l'intelligence artificielle à l'ISC West 2026, du 25 au 27 mars à Las Vegas. Les dirigeants des deux entreprises tiendront des rencontres conjointes pour discuter de la feuille de route immédiate et à long terme de ce partenariat révolutionnaire. Les participants sont invités à visiter le kiosque Crisis24/GardaWorld 20051 pour apprendre comment ce partenariat redéfinira la façon dont les entreprises protègent leurs employés, leurs voyageurs, leurs installations et leurs activités commerciales fondamentales à l'ère de l'IA agentique. Réservez votre rencontre à l'ISC West ici.

À propos de Dataminr

Dataminr est le chef de file mondial en matière de renseignements en temps réel alimentés par l'IA sur les événements, les menaces et les risques. L'entreprise fournit des renseignements exploitables le plus rapidement possible sur les événements marquants, les menaces émergentes et les risques imprévus dans les domaines physique, numérique et cybernétique. Dataminr a été le premier pionnier de la fusion multimodale en IA, synthétisant du texte en 150 langues, des signaux d'image, vidéo, audio et de capteur dans 1 million de sources de données publiques afin d'offrir la détection en temps réel la plus rapide et la plus précise. Les innovations en matière d'IA de Dataminr, y compris l'IA régénérative, les agents de renseignements et l'IA prégénérative, s'appuient sur ces bases en offrant des rapports en direct, un contexte organisationnel alimenté par l'IA agentique et une intelligence prédictive. Plus de 100 agences du gouvernement des États-Unis, 20 gouvernements internationaux, les deux tiers du classement Fortune 50 et la moitié du classement Fortune 100 font confiance à Dataminr pour protéger les personnes, les actifs et les opérations et réagir avec une rapidité et une confiance inégalées. Pour obtenir plus d'information, visitez www.dataminr.com.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises, de renseignement intégré et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com.

SOURCE Crisis24

Coordonnées: Relations avec les médias, Dataminr, [email protected]; Relations avec les médias, Crisis24, [email protected]