KINGSEY FALLS, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades Sonoco, une coentreprise de Cascades et de la Sonoco Product Company, annonce que ses solutions de couchage FlexSHIELDMD ont reçu une certification de compostabilité par une tierce partie, TÜV Autriche, en plus d'obtenir des certifications de la Fiber Box Association pour leur recyclabilité et leur repulpabilité.





Les solutions de couchage fonctionnel à base d'eau FlexSHIELD sont conçues pour les emballages de carton, les gobelets ainsi que les contenants du service alimentaire. Elles performent malgré les défis que posent les rainures, les pliages et les scellages à chaud qui s'appliquent à ces emballages. FlexSHIELD est le premier produit entièrement compostable qui donne une protection semblable à celle du polyéthylène et une facilité de conversion à un prix abordable. Les emballages traités avec FlexSHIELD sont conformes aux normes de la FDA, de l'ACIA et de l'UE pour un contact direct avec les aliments.

« Nous sommes heureux que notre gamme complète de produits de couchage FlexSHIELD ait reçu ces trois importantes certifications », affirme Jeff Stacy, directeur de segment de marché, Cascades Sonoco. « Ces certifications sont le fruit d'années d'efforts soutenus en recherche et développement et témoignent de notre engagement à créer plus de solutions d'emballage durables pour nos clients. »

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Sonoco

Fondée en 1899, Sonoco (NYSE: SON) est un fournisseur mondial d'emballages de produits de consommation, de produits industriels, d'emballages protecteurs et de services pour la chaîne d'approvisionnement en emballages et présentoirs. La Société, qui génère des ventes nettes annualisées d'environ 5,2 milliards de dollars, compte 19 000 employés qui travaillent dans plus de 300 installations situées dans 34 pays et qui mettent à la disposition de quelque 85 nations certaines des marques les plus connues au monde. Sonoco s'engage à créer des produits, des services et des programmes durables pour ses clients, ses employés et les communautés qui soutiennent son objectif d'entreprise d'avoir de Meilleurs emballages. Meilleure vie. La Société figure parmi les sociétés les plus admirées au monde par le magazine Fortune pour l'année 2021 et elle comptait parmi les 100 sociétés les plus durables de Barron's pour la troisième année consécutive. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.sonoco.com .

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs, Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282‑2697, [email protected]