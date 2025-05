La nouvelle infrastructure de fibre optique transformera la connectivité dans la région, permettra d'obtenir des vitesses Internet plus rapides et améliorera la couverture mobile

VANCOUVER, BC, le 8 mai 2025 /CNW/ - TELUS et F3 Networks sont heureux d'annoncer que les services TELUS PureFibre seront bientôt offerts à 90 % des foyers de Red Deer, grâce à un investissement historique de 168 millions de dollars de F3 Networks. Il s'agit d'une étape importante dans les efforts continus de TELUS visant à offrir la technologie Internet la plus rapide et la plus fiable au pays à un plus grand nombre de collectivités, de résidents et d'entreprises. À ce jour, plus d'un million de foyers et d'entreprises en Alberta ont accès au service TELUS PureFibre, dont plus de 120 000 en région rurale. Bientôt, les habitants de Red Deer auront accès aux mêmes vitesses supérieures, à la même fiabilité à toute épreuve et aux mêmes avantages transformateurs que la technologie de pointe de TELUS permet d'offrir partout au pays.

Au cours des prochaines semaines, les résidents et les entreprises peuvent s'attendre à recevoir des avis de construction et des communications de F3 Networks, le propriétaire du réseau de fibre jusqu'au domicile, et d'AFL, le principal entrepreneur en construction. Une fois le projet terminé, TELUS communiquera avec les résidents et les entreprises nouvellement connectés pour les aider à choisir les services qui répondront le mieux à leurs besoins, comme Internet Gigabit PureFibre, Télé OPTIK, Maison connectée et d'autres solutions technologiques.

« Nous sommes extrêmement fiers de collaborer avec F3 Networks, AFL et la Ville de Red Deer pour offrir les services TELUS PureFibre à la collectivité », affirme Shazia Zeb Sobani, vice-présidente, Livraison de solutions clients, Ouest, à TELUS. « L'objectif de cette collaboration ne se limite pas à la construction d'infrastructures; il s'agit aussi de donner aux résidents et aux entreprises les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Les services TELUS PureFibre appuieront des changements essentiels et transformationnels dans la région, en ouvrant de nouvelles possibilités de connexion, d'innovation et de croissance. »

« F3 Networks est fière d'offrir une connectivité par fibre optique à la Ville de Red Deer », déclare Jordan Young, président et chef de la direction de F3 Networks. « Au cours des deux prochaines années, ce réseau à fibre optique transformera la façon dont les résidents et les entreprises se connectent, communiquent et prospèrent. Il ne s'agit pas seulement d'une connexion Internet plus rapide, mais aussi de générer de nouvelles occasions dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, du commerce et de la vie quotidienne. Nous sommes déterminés à jeter les bases d'un avenir plus connecté, plus inclusif et plus innovant, et nous sommes honorés de le faire en partenariat avec les gens de la collectivité. »

Ce projet comprend plus de 400 000 mètres de construction de fibre optique et ne serait pas possible sans le soutien et le leadership visionnaire de la Ville de Red Deer.

« C'est une excellente nouvelle pour Red Deer », souligne le maire, Ken Johnston. « L'accès à ce type de technologie transformera le quotidien des gens - des enfants qui font leurs devoirs, aux petites entreprises qui se développent en ligne, en passant par les familles qui restent en contact. Il s'agit de soutenir une collectivité florissante et connectée, aujourd'hui et demain. »

Un réseau de fibre jusqu'au domicile à 100 % signifie que l'ensemble du réseau est constitué de fibre optique de pointe jusqu'au point de raccordement au domicile ou à l'entreprise des clients, ce qui leur permet de profiter du réseau le plus rapide et le plus fiable disponible. Contrairement aux lignes de cuivre traditionnelles, où les vitesses de téléchargement dépassent les vitesses de téléversement, les câbles de fibre optique offrent des capacités de téléversement et de téléchargement tout aussi rapides. Cela est particulièrement avantageux pour les vidéoconférences, le télétravail, l'apprentissage en ligne et les télésoins de santé. Au-delà de la commodité, la fibre optique multiplie les occasions en démocratisant les règles du jeu : les petites entreprises peuvent être concurrentielles à l'échelle mondiale, les étudiants peuvent accéder à plus de ressources et les créateurs de contenu peuvent partager leur vision sans compromis.

La nouvelle infrastructure à fibre optique constituera également la pierre angulaire du réseau mobile 5G de calibre mondial de TELUS, garantissant ainsi que les habitants de Red Deer disposent des outils dont ils ont besoin pour participer pleinement à l'économie numérique. TELUS PureFibre est également 85 % plus économe en énergie que le cuivre et plus durable face aux conditions météorologiques extrêmes et aux facteurs environnementaux, ce qui en fait une technologie plus fiable que le cuivre.

Pour en savoir plus sur le réseau TELUS PureFibre et ses avantages, visitez telus.com/purefibre .

