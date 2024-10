Les services de la Commission des droits de plus en plus en demande

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Dans son bilan annuel déposé ce matin à l'Assemblée nationale, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a fait état d'une hausse des demandes du public envers ses services, notamment les enquêtes en discrimination et en protection de la jeunesse et les demandes de formation, tout en soulignant avoir réussi à diminuer plusieurs de ses délais de traitement malgré cette augmentation.

Le Rapport d'activités et de gestion 2023-2024 de la Commission des droits rapporte une augmentation de 20 % sur deux ans des plaintes pour discrimination ou harcèlement, ainsi qu'une hausse de 39 % en un an des demandes d'enquêtes en droits de la jeunesse. Les demandes de formation sont aussi en hausse, 2 200 personnes de plus que l'année dernière ont participé aux séances de formation offertes par la Commission.

En conférence de presse, les porte-parole de la Commission ont abordé plusieurs temps forts de l'année écoulée. « La population québécoise sollicite de plus en plus la Commission des droits dans ses nombreux domaines d'expertise. Notre plus grande présence sur le terrain et dans les régions porte fruit, » a déclaré Philippe-André Tessier, président de la Commission des droits.

La Commission est particulièrement préoccupée par la situation des personnes en situation de handicap. Le handicap représente effectivement le motif de plainte le plus élevé encore cette année, soit plus d'un dossier sur trois. « Depuis plus de 30 ans, le portrait n'a pas évolué : le handicap demeure toujours le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les plaintes. La discrimination se vit de plusieurs manières : accessibilité des transports, manque d'accommodement pour un handicap, notamment concernant l'accès des chiens d'assistance dans les lieux du travail ou publics, » a déclaré Myrlande Pierre, vice-présidente responsable du mandat Charte. « Dans le domaine du travail, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus nombreuses à vivre le non-emploi que les personnes qui ne présentent aucune limitation (36 % versus 18 %). Notre Rapport triennal sur l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics a mis en lumière la sous-représentation alarmante des personnes handicapées. Même dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, leur taux de représentation stagne autour de 1 % alors que la cible de représentation pour le Québec est de 10,5 % », a complété Mme Pierre.

Dans le cadre de son mandat de protection de l'intérêt de l'enfant et du respect des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse, la Commission a reçu 759 demandes d'enquêtes, ce qui représente une hausse de 39 % par rapport à l'année précédente. Ces dossiers sont traités dans une moyenne de quatre mois. « Il est important de souligner qu'en matière de protection de la jeunesse, la Commission des droits a ouvert 97 enquêtes de sa propre initiative en 2023-2024, un nombre record. Nous avons notamment ouvert une enquête à large portée sur l'impact des délais d'attente à la DPJ pour l'ensemble des enfants pris en charge par la Loi sur la protection de la jeunesse à travers le Québec, » a déclaré Suzanne Arpin, vice-présidente responsable du mandat Jeunesse.

Le délai moyen de traitement des plaintes et dénonciations reçues en droits de la personne a diminué et s'établit à 8,3 mois pour 2 103 dossiers traités. Cette réduction des délais est due à un resserrement des processus opérationnels ainsi qu'à l'effet des embauches rendues possibles grâce à la mise à niveau du budget par le gouvernement en 2021.

Le Rapport d'activités et de gestion 2023-2024 de la Commission des droits est disponible sur son site Web: cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/rapport-annuel-2023-2024.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

