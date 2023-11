MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat de 30 M$ US pour fournir des services-conseils en ingénierie générale (CIG) du ministère des Transports de la Floride (FDOT). AtkinsRéalis fournit des services de CIG depuis plus de 35 ans à plusieurs districts du FDOT.

« C'est en élaborant et en réalisant des solutions globales qui améliorent la qualité de vie là où nous vivons et travaillons que nous faisons une différence dans nos communautés et que nous incarnons notre raison d'être, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Nous nous distinguons par notre expertise en matière de services intégrés pour divers modes de transport. Grâce à cette position unique, notre équipe est en mesure de répondre à tous les besoins du ministère des Transports de la Floride. »

AtkinsRéalis fournira des services qui relieront et appuieront toutes les directions du district 2, y compris la programmation, la planification, l'étude de conception et de l'environnement de projet (PD&E), la participation du public et les opérations d'urgence. Les services d'ingénierie fournis dans le cadre du contrat de cinq ans comprennent la gestion de projet, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'architecture et la conception. D'autres services, tels que le soutien à l'exploitation, à l'entretien et à la construction, seront fournis en fonction des besoins.

Le district 2 du FDOT, dans le nord-est de la Floride où les travaux seront effectués, couvre près de 20 000 kilomètres carrés (km) dans 18 comtés et compte une population d'environ deux millions de personnes qui parcourent chaque jour approximativement 69,5 millions de kilomètres sur les routes. Le district est desservi par deux grandes sociétés de transport en commun, trois grandes lignes ferroviaires, deux ports en eau profonde et 144 aéroports publics et privés.

« Nos liens étroits, notre collaboration et notre capacité constante à réaliser les projets en toutes circonstances nous ont établis comme consultant de choix du FDOT dans le district depuis 15 ans, a déclaré Steve Morriss, président, Services d'ingénierie, États-Unis, AtkinsRéalis. Nous sommes fiers de continuer à appuyer la vision du FDOT, qui est d'offrir un réseau de transport bien planifié soutenant la croissance économique et préservant la qualité de notre environnement et de nos collectivités. »

AtkinsRéalis s'est bâti une solide réputation en fournissant des services de CIG aux départements des Transports d'État du Colorado, de la Floride, de la Géorgie, de New York, de la Caroline du Nord et du Texas.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

