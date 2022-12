Les services d'ECAMSECURE mènent à des arrestations et au recouvrement de 20 M$ suite à des pillages de trains à Los Angeles

Les MSU MINI et la surveillance virtuelle d'ECAMSECURE ont permis au LAPD de mettre fin aux vols et de rétablir l'ordre au terme d'une opération majeure de lutte contre la criminalité

MONTREAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - ECAMSECURE, une compagnie de GardaWorld et chef de file des solutions modulables pour la surveillance de sécurité, a aidé le service de police de Los Angeles (LAPD) à démanteler un important réseau criminel lié au pillage ferroviaire, menant à 22 arrestations et au recouvrement de biens volés d'une valeur d'environ 20 millions de dollars US.

Des pillages de trains survenus entre novembre et décembre 2021 ont conduit l'équipe du vol ferroviaire (TBTF) de la division des crimes commerciaux du LAPD à mener une opération de surveillance de personnes suspectées de vol de marchandises. L'équipe comptait notamment le détective Joseph Chavez et l'agent Mark Sternin.

À la suite d'une rencontre avec l'équipe TBTF, ECAMSECURE a conçu un forfait de surveillance composé de plusieurs Unités de surveillance mobile (MSU) autonomes de type MINI et du logiciel Virtual Guard Platform, afin de pouvoir observer les suspects de près tout en évitant de se faire repérer. Les caméras des MSU MINI étaient équipées de dispositifs de vision nocturne, de vues panoramiques et de zooms, afin d'accroître leur capacité à détecter des actes criminels à tout moment de la journée.

Le flux vidéo d'ECAMSECURE était directement envoyé au logiciel, qui prévenait les policiers de toute infraction potentielle au moyen de connexions web sécurisées. « Nous pouvions activer les vues panoramiques et les zooms directement à partir de nos propres appareils, explique l'agent Sternin. Les contrôles de l'outil en ligne sont très simples : ce sont des flèches et des icônes. Les caméras réagissaient très vite à nos commandes, presque sans aucun décalage. »

« Nos caméras et notre logiciel de surveillance forment une solution de sécurité forte et agile qui s'est adaptée sur mesure aux besoins précis de l'équipe du vol ferroviaire, dit Jordan Lippel, CPP, vice-président des ventes à ECAMSECURE. L'équipe du détective Chavez avait besoin d'une stratégie sûre et efficace pour surveiller l'activité sur les lieux sans se faire repérer. Notre technologie leur a permis de mener une véritable filature virtuelle. »

Avec l'aide d'ECAMSECURE, l'équipe TBTF a été en mesure d'identifier des suspects et de les filmer en train de charger des marchandises volées dans un véhicule. Les enquêteurs ont pu retracer ce dernier jusque dans un entrepôt de recel de biens volés, où ils ont alors arrêté les occupants.

Selon le détective Chavez, le pillage ferroviaire a fortement diminué par la suite. « ECAMSECURE sera désormais mon premier choix pour de futures enquêtes. Nous n'aurions pas obtenu un tel résultat sans cette technologie ; elle a vraiment fait exploser l'affaire au grand jour. » Depuis la formation de l'équipe TBTF, les appels liés aux activités ferroviaires ont chuté de 68 %.

« ECAMSECURE nous a permis d'aller bien au-delà du trafic ferroviaire pour mettre en échec des criminels organisés. La solution est à l'origine du succès de notre équipe puisqu'elle lui a permis d'arrêter ces individus », a déclaré le capitaine Alfonso Lopez de la division des crimes commerciaux au LAPD.

Pour en savoir plus sur ECAMSECURE et sur la manière dont nous pouvons étendre les capacités des services de police, visitez https://www.ecamsecure.com/.

À propos d'ECAMSECURE

ECAMSECURE, une compagnie de GardaWorld, est le pionnier de la surveillance extérieure par caméra qui fournit depuis plus de 15 ans des systèmes de surveillance portatifs qui allient intelligence artificielle, technologie et équipement de sécurité mobile de pointe. ECAMSECURE faire partie de GardaWorld, l'une des plus grandes sociétés privées de services intégrés de sécurité, de transport de valeurs et de gestion des risques au monde. Notre portée internationale fait de nous le partenaire de choix pour les entreprises privées, les gouvernements, organisations humanitaires et multinationales du monde entier. Pour plus d'information, visitez le www.ecamsecure.com

SOURCE Corporation de Sécurité Garda World

Renseignements: Contact pour les médias : Amanda Mantiply, Abel Communications pour GardaWorld, [email protected]