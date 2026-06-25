Les SDC célèbrent 45 ans d'histoire avec une exposition mobile et un balado au cœur des quartiers montréalais

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du 45e anniversaire des sociétés de développement commercial (SDC), l'Association des SDC de Montréal (ASDCM) lance une exposition urbaine mobile ainsi qu'un balado original mettant en lumière l'histoire, le rôle et l'impact des SDC dans les quartiers montréalais.

Déployée de la mi-juin à la mi-septembre dans le cadre de la campagne estivale « Vibrez local avec les SDC », l'exposition « Les SDC de Montréal au cœur de nos quartiers » circulera à travers les territoires de huit SDC montréalaises.

Les trois modules qui la composent proposent une immersion dans l'univers des SDC à travers trois grandes thématiques : leurs origines, leurs mandats quotidiens et leur contribution à l'animation des quartiers. Seront notamment mises à l'honneur les quatre premières SDC fondées à Montréal : les SDC Boulevard Monk, Hochelaga-Maisonneuve, Plaza-Saint-Hubert et Promenade Masson.

Présentée en partenariat avec la Caisse Desjardins et soutenue par la Ville de Montréal dans le cadre de ses initiatives de dynamisation urbaine et de soutien aux quartiers, cette initiative vise également à promouvoir l'achat local et à mettre en valeur la richesse et la diversité des quartiers commerciaux montréalais.

Parallèlement, le balado immersif en trois épisodes « Les SDC de Montréal au cœur de nos quartiers » offre une déambulation dans les commerces et les quartiers de Montréal, au gré de rencontres avec des commerçant•es, des citoyen•nes et des représentant•es de SDC qui contribuent à faire vivre les quartiers au quotidien.

Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Youtube, Apple Podcasts et SoundCloud.

Parcours de l'exposition

Du 22 juin au 13 juillet 2026 : SDC Promenade Wellington et SDC Quartier Villeray

Du 13 juillet au 3 août 2026 : SDC L'Avenue du Mont-Royal et SDC Village Montréal

Du 3 au 24 août 2026 : SDC Plaza-Saint-Hubert et SDC Quartier Latin

Du 24 août au 13 septembre 2026 : SDC Montréal-Nord et SDC Les Quartiers du Canal

Tout au long de l'été, les Montréalais•es pourront suivre le parcours de l'exposition, écouter les épisodes du balado et découvrir la programmation du 45e anniversaire des SDC sur le site experiencesdc.com/45e-sdc-montreal.

Citations

« Les Sociétés de développement commercial de Montréal jouent un rôle majeur pour le dynamisme de nos artères, et nous avons raison de les célébrer en grand ! Quarante-cinq ans à créer des événements qui rassemblent, à verdir les rues, à transformer les quartiers et, surtout, à soutenir nos commerces dans un monde en profonde transformation : c'est remarquable. Je remercie sincèrement nos SDC pour tout le travail accompli et j'invite la population à visiter les expositions et à écouter le balado pour découvrir la richesse de cette grande histoire de succès collectif. »

- Chantal Gagnon, responsable du développement économique et de l'économie verte au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Depuis 45 ans, les SDC participent activement à transformer les quartiers montréalais en milieux de vie dynamiques, attractifs et profondément humains. Cette exposition et ce balado sont une occasion de raconter cette histoire collective, mais aussi de mettre en lumière tout le travail réalisé chaque jour sur le terrain. »

-- Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal

« Les sociétés de développement commercial jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos quartiers. À titre de caisse profondément enracinée dans sa communauté, nous sommes fiers de soutenir la nouvelle exposition, qui met en lumière celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire vivre le commerce local et à créer des milieux de vie dynamiques et rassembleurs. »

-- Benoit Sauvé, directeur général, Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

À propos de l'ASDCM

L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) représente d'une voix commune les intérêts du réseau des 24 SDC, regroupant plus de 15 300 commerces et places d'affaires. Sa mission est de créer un environnement propice au développement commercial et à la prospérité durable des quartiers.

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Informations : Dany St-Jean, ASDCM - 514-212-5457