Les samedis et dimanches jusqu'à 20 h - Heures d'ouverture prolongées pour les établissements commerciaux du Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Luc Rabouin, membre du comité exécutif responsable du développement économique et commercial et du design, ainsi que maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, annonce la reconduction du projet pilote de prolongation des heures d'ouverture, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, des commerces de détail situés sur diverses artères commerciales de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

« Nous allons demander au conseil municipal de reconduire cette initiative. Cette mesure permet aux commerçants du Plateau de répondre aux besoins de leur clientèle régulière. Elle permet aussi de renforcer l'attractivité économique de l'arrondissement, d'attirer des touristes et de capter la clientèle en fin d'après-midi et en début de soirée. Il s'agit notamment de gens qui fréquentent les restaurants, les événements publics et les différentes promotions commerciales dans ces secteurs », a déclaré Luc Rabouin.

Le territoire visé par la prolongation des heures d'ouverture des commerces de détail se délimite ainsi :

Boulevard Saint-Laurent , de Sherbrooke à Saint-Joseph ;

, de à ; Boulevard Saint-Joseph , entre Saint-Laurent et D' Iberville ;

, entre et D' ; Rue D' Iberville , entre Saint-Joseph et Mont-Royal ;

, entre et ; Avenue du Mont-Royal , entre D' Iberville et Christophe-Colomb;

, entre D' et Christophe-Colomb; Avenue Christophe-Colomb vers le sud, jusqu'à l'avenue du Parc-La Fontaine ;

; Avenue du Parc-La Fontaine vers le sud, jusqu'à Sherbrooke ;

vers le sud, jusqu'à ; Rue Sherbrooke vers l'ouest, jusqu'à Saint-Laurent .

Notons que dans ces rues, plusieurs centaines de commerces de détail bénéficient depuis 2014 de la prolongation des heures d'ouverture les samedis et dimanches jusqu'à 20 h.

« En soutenant le dynamisme des artères commerciales situées au cœur des quartiers, la Ville favorise également la présence de commerces de proximité, qui dynamisent nos milieux de vie », a conclu M. Rabouin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221; Renseignements : Gonzalo Nunez, Relationniste, Division des relations de presse, Ville de Montréal, 514 868-1127