« Comment peut-on exprimer à quel point on peut être reconnaissant d'avoir eu la chance d'aller à l'école et de pouvoir acheter ses livres, d'avoir la chance d'exceller et de recevoir une éducation? D'incarner le changement qu'on espère apporter. » - Récipiendaire d'une bourse d'études de BMO

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 16 sept. 2022 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra la 18e journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation le 20 septembre 2022 dans ses salles des marchés de Toronto, New York et Londres. Chaque année, BMO donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte des investisseurs institutionnels en Amérique du Nord et en Europe à des organismes caritatifs qui offrent des bourses d'études et d'entretien, et des programmes de perfectionnement en leadership à des étudiants de niveau postsecondaire.

« L'initiative de la journée de négociation du programme Action-Éducation de BMO illustre notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux. Depuis 18 ans, nous faisons une différence pour des étudiants dans le besoin de partout dans le monde, en nous associant à des organismes caritatifs pour recueillir des fonds afin d'offrir des programmes d'aide financière et de perfectionnement qui favorisent la diversité et l'inclusion, et aident les jeunes prometteurs à faire des progrès. »

Les partenaires du programme Action-Éducation comprennent la Fondation Jackie Robinson, l'Imperial College London, Indspire, Lime Connect, la Fondation Loran Scholars, The Children's Aid Foundation of Canada, le programme Women in Capital Markets Return to Bay Street et la Financial Women's Association (FWA) qui, par son programme de mentorat FWA/BMO Marchés des capitaux au collège Baruch, encadre et forme des étudiants depuis 20 ans.

Cette année, BMO a ajouté un nouveau partenariat avec l'organisme de bienfaisance pour la mobilité sociale The Brokerage afin d'offrir chaque année à deux étudiants des bourses d'études postsecondaires et des stages au bureau de BMO à Londres, au Royaume-Uni. Au cours des 25 dernières années, The Brokerage a aidé plus de 85 000 étudiants, dont beaucoup sont issus de milieux noirs, asiatiques ou de minorités ethniques, en leur offrant des possibilités d'éducation, de mentorat et autres.

« BMO s'est engagé à aider la prochaine génération à réaliser son plein potentiel, a indiqué Bill Smith, chef, Marchés des capitaux, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie, BMO Groupe financier. En nous associant à The Brokerage, nous pouvons contribuer à changer les trajectoires des jeunes qui rencontrent des obstacles à l'enseignement supérieur, tout en offrant une expérience professionnelle et en inspirant les étudiants du monde entier à poursuivre des études et une carrière dans le domaine de leur choix. »

Depuis sa création en 2005, le programme Action-Éducation a permis de recueillir plus de 28 millions de dollars et d'aider plus de 5 000 étudiants à réaliser leur plein potentiel d'études.

