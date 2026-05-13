Le rapport de Cision sur l'état des médias en 2026 révèle que 66% des journalistes s'appuient sur les relations publiques pour trouver des idées d'articles

CHICAGO, 13 mai 2026 /CNW/ - Cision, le chef de file mondial de la veille médias et de l'analyse des consommateurs, publie ce jour son rapport État des médias 2026, révélant un changement dans le fonctionnement de l'écosystème des médias : les relations publiques ne se contentent plus de présenter des récits, elles deviennent un élément essentiel du fonctionnement de la salle de presse moderne.

Le rapport sur l’état des médias 2026 de Cision présente les perspectives de plus de 1 800 journalistes du monde entier.

D'après un sondage mondial mené auprès de près de 2 000 journalistes dans 19 marchés, le rapport révèle que 66% des journalistes se fient au contenu fourni par les relations publiques (communiqués de presse, argumentaires et les trousses de presse) pour trouver des idées de récit, ce qui fait des relations publiques la principale source de pistes de récits.

Plus d'informations. Plus de pression.

Les journalistes travaillent dans un écosystème médiatique plus fragmenté et rivalisent avec les créateurs de contenu et l'IA pour attirer l'attention du public. Parallèlement, les contraintes pesant sur les salles de presse continuent de s'intensifier :

l'exactitude, la vérification des faits et la lutte contre la désinformation sont apparues comme le défi n°1 auquel font face les journalistes aujourd'hui.

49% mentionnent la baisse des budgets, les réductions de personnel et l'augmentation de la charge de travail comme leurs principaux obstacles

Ces tendances indiquent un changement dans la façon dont les journalistes et les professionnels des relations publiques travaillent ensemble, les journalistes misant davantage sur des équipes de relations publiques qui peuvent fournir des renseignements opportuns, pertinents et crédibles.

« Le rapport de 2026 précise une chose : les professionnels des salles de presse et des relations publiques sont plus interdépendants que jamais », déclare Amy Jones, directrice du marketing chez Cision. « Alors que les journalistes font face à une pression sans précédent en termes de temps et de ressources, les relations publiques deviennent un partenaire essentiel, fournissant des données, des idées et un accès d'experts qui aident à soutenir le cycle de l'actualité. »

Perspectives clés

La pertinence constitue le facteur le plus important

72% des journalistes affirment que moins du quart des argumentaires sont pertinents

72% des journalistes affirment que moins du quart des argumentaires sont pertinents LinkedIn est la plateforme la plus utile pour les médias

62% l'utilisent de façon professionnelle, et 33% l'ont classée comme la plateforme la plus utile pour leur travail

62% l'utilisent de façon professionnelle, et 33% l'ont classée comme la plateforme la plus utile pour leur travail L'IA monte en puissance, mais la confiance continue de compter

53% s'opposent aux argumentaires générés par l'IA en raison de préoccupations concernant l'exactitude et la personnalisation

53% s'opposent aux argumentaires générés par l'IA en raison de préoccupations concernant l'exactitude et la personnalisation Ce que les journalistes apprécient le plus dans les argumentaires

Recherche originale, accès à des experts et informations sous embargo

Ce que cela signifie pour les relations publiques

À mesure que l'IA s'invite de plus en plus dans les salles de rédaction, la sensibilisation générique perd de l'impact.

Les journalistes savent parfaitement ce qui fonctionne : les idées pertinentes, les recherches originales, les données crédibles, l'accès à des experts et des actifs prêts à l'emploi.

Les équipes de RP qui soutiennent la façon dont les journalistes travaillent sont celles qui se démarquent, pas celles qui ne font que leur proposer des récits.

Dans un environnement médiatique plus rapide et plus fragmenté, la clarté et la crédibilité, et non le volume, génèrent un impact.

Téléchargez le rapport État des médias 2026

Cision accompagne la publication de son rapport d'une série de webinaires avec un groupe de journalistes qui présenteront les conclusions et répondront aux questions du public. Inscrivez-vous gratuitement

À propos du rapport État des médias 2026

Le rapport État des médias de Cision est une référence fiable depuis plus d'une décennie, aidant les professionnels des communications à comprendre les préférences des journalistes, leurs défis et l'évolution des flux de travail.

Le rapport de 2026 est fondé sur un sondage mené en janvier et février 2026 auprès de 1 899 journalistes dans les régions Amérique du Nord, EMEA et APAC, représentant des publications numériques, des journaux, des magazines, des médias et des plateformes médiatiques émergentes.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment : CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% du Fortune 500, de voir et d'être vues et de comprendre et d'être comprises par les audiences qui comptent le plus pour elles.

Relations avec la presse :

Relations publiques de Cision

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2977154/Cisions_2026_State_of_the_Media_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg

SOURCE Cision