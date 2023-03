Les AA proposent différentes réunions pour les personnes en quête de sobriété et pour les membres de la collectivité qui souhaitent en savoir plus sur le programme des AA.

NEW YORK, le 6 mars 2023 /CNW/ - Il peut se produire quelque chose de remarquable dans une réunion des Alcooliques anonymes lorsqu'une personne aux prises avec un problème d'alcool demande de l'aide et que quelqu'un est là pour lui dire que les AA sont peut-être la solution. Pour certains membres des AA, la voie vers la sobriété a débuté dans les réunions « ouvertes » des AA, auxquelles peut assister toute personne de la collectivité, alcoolique ou non. Les réunions ouvertes sont depuis longtemps une source d'information essentielle pour quiconque souhaite en savoir plus sur le Mouvement des AA. On demande seulement aux participants de ne pas divulguer le nom des membres des AA en dehors de la réunion, afin de préserver leur anonymat.

Une réunion ouverte typique aura un animateur et des conférenciers. L'animateur ouvre la réunion, présente les conférenciers, puis clôt la réunion après les témoignages et les échanges. À de rares exceptions près, les conférenciers d'une réunion ouverte sont généralement membres des AA. Chacun partagera certaines expériences de consommation d'alcool qui l'ont amené à adhérer aux AA et parlera également de la façon dont le Mouvement des AA et les Douze Étapes ont changé sa vie.

Les réunions ouvertes font partie des différents types de réunions qu'offrent les AA. Les réunions « fermées » sont ouvertes à toute personne désireuse d'arrêter de boire, sans distinction de race, de sexe, d'orientation sexuelle, de religion, de revenu ou de profession. Il y a aussi des réunions des AA axées sur des groupes, des sujets et des communautés spécifiques, tels les jeunes, les hommes, les femmes, les débutants, la méditation, les LGBTQ+, et les réunions en ligne, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour plus d'informations sur les réunions et le Mouvement, consultez notre brochure Foire aux questions sur les AA et le site aa.org .

On peut trouver des réunions ouvertes en contactant un bureau local des AA et en utilisant l'application Meeting Guide , qui permet d'effectuer des recherches par type de réunion, lieu, jour et heure, et autres paramètres.

Depuis près de 90 ans, les AA aident des millions de personnes à se rétablir de l'alcoolisme, à devenir sobres et à le rester. Les Alcooliques anonymes s'adressent à toute personne qui souhaite arrêter de boire. Pour plus d'informations, consultez le site www.aa.org .

