MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) tiendra une téléconférence sur ses résultats du T4 de 2025 et les perspectives de 2026 à l'intention du milieu financier, le jeudi 5 février 2026 à 8 h (HE).

Parmi les participants figureront Mirko Bibic, président et chef de la direction, et Curtis Millen, chef des affaires financières. Les journalistes sont invités à y assister à titre d'auditeurs seulement.

Pour participer, composez le numéro sans frais 1-800-990-2777 ou 416-855-9085, code d'identification 58884#. Un enregistrement sera disponible jusqu'à minuit le 5 mars 2026 au 1 888 660-6264 ou 289 819-1325, code d'identification 58884#.

Une webdiffusion en direct de la téléconférence sera également disponible sur le site Web de BCE à la page Téléconférence sur les résultats du T4 2025 de BCE .

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

_______________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

